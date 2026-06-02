Более 100 раненых количество жертв стремительно растет: новые детали массированного удара РФ по городам Украины

Удар РФ по Украине

В МВД озвучили новые данные о количестве жертв ночного обстрела. Россияне унесли жизни не менее 13 человек.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В результате российского комбинированного обстрела Украины погибли 13 человек, более 100 — пострадали», — написал он.

Больше разрушений гражданской инфраструктуры в Киеве, Днепре и Харькове.

Где есть погибшие и раненые

Киев — 4 погибших, более 60 пострадавших, среди раненых — 3-летний ребенок.

Днепр — 9 погибших, среди них ребенок и спасатель ГСЧС Антон Ярмоленко. Еще 35 человек пострадали, 6 человек числятся пропавшими без вести.

Каменское — 3 пострадавших, среди них спасатель.

Харьков — более 10 пострадавших.

Клименко также уточнил личность погибшего спасателя.

«Среди жертв обстрела наш спасатель — заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся по вызову. Искренние соболезнования семье и коллективу», — констатировал он.

Фиксируют также разрушение гражданских объектов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожье.

Как мы писали, в результате массированной атаки РФ на Киев погибли 4 человека, еще более 60 получили ранения, среди пострадавших — трое детей 3, 11 и 17 лет. Разрушение и повреждение зафиксировано в восьми районах столицы. Больше всего пострадал Подольский район, где частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Под завалами могут оставаться люди, спасательная операция продолжается. Также повреждены жилые дома, учебные заведения, коммунальные объекты, автомобили и частное медицинское учреждение. Из-за атаки в отдельных районах Киева возникли масштабные пожары, а часть улиц перекрыли для транспорта.

