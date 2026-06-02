Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как с маленьким сыном пряталась от ужасного обстрела Киева.

В ночь на 2 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. Враг во время обстрела применил 73 ракеты и 656 БПЛА. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В частности, столица подверглась массированным разрушениям. Различные повреждения зафиксированы в восьми районах Киева: Подольском, Оболонском, Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Святошинском и Печерском.

Леся Никитюк в ночь ужасного обстрела находилась в столице вместе с маленьким сыном. Ведущая не пренебрегала сигналами воздушной тревоги. Поэтому, вместе с Оскаром провела ночь в укрытии. Сын знаменитости спал в коляске, а она же сама была одета в халат и следила за ребенком.

В то же время Леся Никитюк призвала своих подписчиков не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях.

Напомним, последний раз российские оккупанты массированно обстреливали Киев неделю назад. Тогда тоже не удалось избежать ужасных попаданий. Более того, во время обстрела в метро ощущалось землетрясение, а потолок сыпался. Об этом рассказывала ведущая Маша Ефросинина, которая пряталась в подземке.

