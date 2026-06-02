Люди погибли по дороге в укрытие: что происходит в Киеве на месте кровавого удара РФ (фото, видео)

Последствия обстрела Киева 2 июня / © ТСН

Реклама

В Киеве в ночь на 2 июня во время массированного обстрела больше всего пострадал Шевченковский район. Именно здесь люди посреди ночи бежали в укрытие и погибли.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Киева посреди ночи. Здесь россияне обстреляли много домов, магазинов.

Реклама

«В подвале будто землетрясение было», — рассказывает жительница Киева.

«Земля дрожала. Я такого за 5 лет не видела. Это был ужас», — говорит другая женщина.

Местный житель рассказывает, что несколько человек погибли по дороге к укрытию.

Последствия удара по Киеву / © ТСН

«Они шли в укрытие и как раз попала ракета. Не „Шахед“ точно, потому что очень сильный удар был. Несколько человек погибло на месте удара», — говорит очевидец.

На месте ударов остаются местные жители, которые убирают последствия обстрелов. Некоторые не могут выйти из своих квартир, поскольку двери повреждены и люди волнуются за уцелевшее имущество.

Также в Шевченковском районе работают экстренные службы.

Реклама

Война в Украине: что известно о массированном обстреле Киева 2 июня

Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву.

В результате атаки погибли шесть человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей.

Разрушения зафиксированы в восьми районах столицы: повреждены жилые дома, учебное заведение, автозаправочная станция, бизнес-центр и частное медицинское учреждение. Спасательные службы работают на местах, поскольку под завалами могут находиться люди.

Также часть столицы осталась без электричества.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Такого не было 5 лет. Земля дрожала»! Очевидцы об адской ночи в Киеве

Новости партнеров