Люди погибли по дороге в укрытие: что происходит в Киеве на месте кровавого удара РФ (фото, видео)
Россияне массированно обстреляли Украину. Оккупанты убили людей в столице по дороге в укрытие.
В Киеве в ночь на 2 июня во время массированного обстрела больше всего пострадал Шевченковский район. Именно здесь люди посреди ночи бежали в укрытие и погибли.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.
Оккупанты ударили по Шевченковскому району Киева посреди ночи. Здесь россияне обстреляли много домов, магазинов.
«В подвале будто землетрясение было», — рассказывает жительница Киева.
«Земля дрожала. Я такого за 5 лет не видела. Это был ужас», — говорит другая женщина.
Местный житель рассказывает, что несколько человек погибли по дороге к укрытию.
«Они шли в укрытие и как раз попала ракета. Не „Шахед“ точно, потому что очень сильный удар был. Несколько человек погибло на месте удара», — говорит очевидец.
На месте ударов остаются местные жители, которые убирают последствия обстрелов. Некоторые не могут выйти из своих квартир, поскольку двери повреждены и люди волнуются за уцелевшее имущество.
Также в Шевченковском районе работают экстренные службы.
Война в Украине: что известно о массированном обстреле Киева 2 июня
Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву.
В результате атаки погибли шесть человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей.
Разрушения зафиксированы в восьми районах столицы: повреждены жилые дома, учебное заведение, автозаправочная станция, бизнес-центр и частное медицинское учреждение. Спасательные службы работают на местах, поскольку под завалами могут находиться люди.
Также часть столицы осталась без электричества.
