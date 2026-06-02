Палатки в метро рассорили киевлян: во время атаки людям не хватило места в укрытии

Киевляне прячутся в метро во время обстрела / © соцмережі

Реклама

В Киеве в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток, которые горожане ставят на станциях метро во время воздушных тревог. После очередной массированной атаки часть людей пожаловалась, что в подземке не хватало места, тогда как отдельные пассажиры занимали большую площадь большими палатками, стульями и вещами.

Об этом киевляне массово пишут в соцсетях.

Сообщение Threads.

Киевляне пишут, что во время ночных обстрелов многие спускаются в метро с детьми, животными и минимальными вещами, чтобы переждать опасность. Однако на некоторых станциях, по словам пользователей, найти место было сложно даже для того, чтобы просто сесть.

Реклама

Одна из жительниц столицы рассказала, что пришла в метро с близкими из-за угрозы обстрела, но внизу они не нашли свободного места не на проходе.

Сообщение Threads.

«Уважаемые, я все понимаю, палатки в метро — это очень удобно, но если это палатка, которая занимает полметра, будто уже не круто? Особенно когда в нем находится не большая семья, а три человека. В него свободно влезет человек пять-семь», - написала пользовательница.

Еще одна жительница столицы описала ситуацию на станции "Дорогожичи". По ее словам, во время массированной атаки люди были вынуждены часами стоять в метро вместе с детьми, пока другие разложили большие палатки.

«Люди стояли в метро не один час во время массированных обстрелов, спасая себя и своих детей. Все пришли с палатками размером с дом, позанимали кучу мест, где могли бы сесть другие люди», — говорится в одном из сообщений.

Реклама

Сообщение Threads.

Поэтому в соцсетях начали раздаваться призывы запретить палатки в подземке или хотя бы ограничить их размер. Некоторые подчеркивают, что метро во время тревоги — это, прежде всего, укрытие, а не место для обустройства палаточного городка.

В то же время, не все поддерживают запрет. Часть киевлян объясняет, что палатки помогают семьям с маленькими детьми, людям с животными или тем, кто вынужден проводить в метро всю ночь.

«У нас двуспальная палатка на двух человек и собаку, и занимает она места ровно столько, сколько мы занимали бы с карематами. Только с палаткой моя собака сидит спокойно, а не бросается на всех и не раздражает людей, которые и так напуганы и измотаны», — объяснила одна из пользовательниц.

Сообщение Threads.

Другие советуют не спешить с запретами, а договариваться на месте: просить людей подвинуться, убрать лишние вещи или обращаться к работникам метро, если ситуация становится конфликтной.

Реклама

«Думаю, людям не мешало бы пользоваться мозгами. Можно начать коммуникацию с владельцами палаток: если палатку может вместить еще человека – предложить это, если нет – попросить убрать. Если не сработало, обращаться в персонал метро», — написала пользовательница.

Обстрел Киева 2 июня: последние новости

Напомним, Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли пять человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей. Разрушение зафиксировано в восьми районах столицы: повреждены жилые дома, учебное заведение, автозаправочная станция, бизнес-центр и частное медицинское учреждение. Спасательные службы работают на местах, поскольку под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов.

В Киеве временно перекрыли часть улиц и внесли изменения в маршруты общественного транспорта. Также из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и нескольких областях временно осталась без электроснабжения.

Реклама

Новости партнеров