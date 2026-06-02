- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 659
- Время на прочтение
- 2 мин
Оккупанты ударили по железной дороге в одной из областей Украины: какие последствия
Несмотря на вражескую атаку, «Укрзализныця» продолжает движение поездов с минимальными задержками.
Российские войска 2 июня совершили атаку дроном по тепловозу в Харьковской области, в результате чего пострадал работник железной дороги. На место удара выехали экстренные службы.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
На Харьковщине враг атаковал тепловоз с помощью БпЛА. В результате удара травмирован работник железной дороги, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На место происшествия оперативно прибыли бригады экстренной медицинской помощи и подразделения ГСЧС. Железнодорожники взаимодействуют со всеми соответствующими службами для ликвидации последствий.
Несмотря на атаку, движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками. Мониторинговые группы «Укрзализныци» усилили контроль за ситуацией с безопасностью в регионе.
Массированная атака на Украину 2 июня — какие последствия
Напомним, в ночь на 2 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 729 целей. Последствия вражеских ударов зафиксированы во многих регионах: более 10 погибших, более 100 раненых, среди пострадавших есть дети.
В Киеве 5 погибших и 65 раненых, есть повреждения в восьми районах. В области — пожары в жилом секторе и на логистических объектах.
В Днепре 11 погибших, 35 раненых, разрушены дома, есть повреждения. Среди жертв — ребенок. Также атакованы Каменское, Никопольщина, Синельниковщина и Криворожье.
Под ударом были четыре района Харькова и область, 14 пострадавших. Повреждены жилые дома, админздания, промышленные объекты.
Запорожье: разрушения многоквартирных домов и промышленного объекта.
Сумская область: повреждения жилых домов, есть раненые.
Черниговская область: пострадал подросток, горели лицей и дома.
Полтавская, Хмельницкая, Николаевская области: повреждены инфраструктурные объекты, есть травмированные.
Одесская область: атакованы больница и роддом, люди не пострадали.
Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в Киеве и ряде областей зафиксированы отключения света.