Оккупанты ударили по железной дороге в одной из областей Украины: какие последствия

Российские войска 2 июня совершили атаку дроном по тепловозу в Харьковской области, в результате чего пострадал работник железной дороги. На место удара выехали экстренные службы.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

На Харьковщине враг атаковал тепловоз с помощью БпЛА. В результате удара травмирован работник железной дороги, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия оперативно прибыли бригады экстренной медицинской помощи и подразделения ГСЧС. Железнодорожники взаимодействуют со всеми соответствующими службами для ликвидации последствий.

Несмотря на атаку, движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками. Мониторинговые группы «Укрзализныци» усилили контроль за ситуацией с безопасностью в регионе.

Массированная атака на Украину 2 июня — какие последствия

Напомним, в ночь на 2 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 729 целей. Последствия вражеских ударов зафиксированы во многих регионах: более 10 погибших, более 100 раненых, среди пострадавших есть дети.

В Киеве 5 погибших и 65 раненых, есть повреждения в восьми районах. В области — пожары в жилом секторе и на логистических объектах.

В Днепре 11 погибших, 35 раненых, разрушены дома, есть повреждения. Среди жертв — ребенок. Также атакованы Каменское, Никопольщина, Синельниковщина и Криворожье.

Под ударом были четыре района Харькова и область, 14 пострадавших. Повреждены жилые дома, админздания, промышленные объекты.

Запорожье: разрушения многоквартирных домов и промышленного объекта.

Сумская область: повреждения жилых домов, есть раненые.

Черниговская область: пострадал подросток, горели лицей и дома.

Полтавская, Хмельницкая, Николаевская области: повреждены инфраструктурные объекты, есть травмированные.

Одесская область: атакованы больница и роддом, люди не пострадали.

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в Киеве и ряде областей зафиксированы отключения света.

