РФ ударила по областному центру кассетными боеприпасами, чтобы убить как можно больше гражданских

Последствия вражеской атаки по Днепру 2 июня / © Борис Філатов

Российские войска ударили по Днепру кассетными боеприпасами, чтобы вызвать как можно больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб.

Об этом после атаки на город 2 июня заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

«Просто посмотрите себе под ноги. Весь асфальт побит. Это — кассетный боеприпас. ОНИ НАМЕРЕННО бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб!!!», — говорится в сообщении.

Изуродованный асфальт в Днепре / © Борис Філатов

Удар нанес значительные разрушения жилой застройке. 50 домов повреждены, из них семь фактически разрушены до основания. Также в результате удара выбито более 2,1 тысячи окон и повреждено около 30 автомобилей.

На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий. К ним привлечено почти два десятка единиц тяжелой коммунальной техники.

Часть пострадавших продолжает находиться в городских больницах. По словам Филатова, в основном люди получили переломы, осколочные ранения и резаные раны. Медики оказывают им необходимую помощь.

Отметим, что кассетные боеприпасы — это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из контейнеров, которые раскрываются в воздухе и разбрасывают большое количество малокалиберных боеприпасов на значительной территории. Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких элементов к ним, размещенных на специальных стенках-перегородках. Такие боеприпасы имеют широкий радиус действия и предназначены для поражения живой силы или уничтожения колонн военной техники.

Напомним, в ночь на 2 июня враг нанес удар по Днепру. Количество жертв атаки возросло до 11, среди них — 2 детей.

