РФ ударила по областному центру кассетными боеприпасами, чтобы убить как можно больше гражданских
Российские войска применили кассетные боеприпасы во время атаки на Днепр. По словам мэра областного центра, это было сделано намеренно, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских и экстренных служб.
Российские войска ударили по Днепру кассетными боеприпасами, чтобы вызвать как можно больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб.
Об этом после атаки на город 2 июня заявил городской голова Днепра Борис Филатов.
«Просто посмотрите себе под ноги. Весь асфальт побит. Это — кассетный боеприпас. ОНИ НАМЕРЕННО бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб!!!», — говорится в сообщении.
Удар нанес значительные разрушения жилой застройке. 50 домов повреждены, из них семь фактически разрушены до основания. Также в результате удара выбито более 2,1 тысячи окон и повреждено около 30 автомобилей.
На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий. К ним привлечено почти два десятка единиц тяжелой коммунальной техники.
Часть пострадавших продолжает находиться в городских больницах. По словам Филатова, в основном люди получили переломы, осколочные ранения и резаные раны. Медики оказывают им необходимую помощь.
Отметим, что кассетные боеприпасы — это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из контейнеров, которые раскрываются в воздухе и разбрасывают большое количество малокалиберных боеприпасов на значительной территории. Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких элементов к ним, размещенных на специальных стенках-перегородках. Такие боеприпасы имеют широкий радиус действия и предназначены для поражения живой силы или уничтожения колонн военной техники.
Напомним, в ночь на 2 июня враг нанес удар по Днепру. Количество жертв атаки возросло до 11, среди них — 2 детей.