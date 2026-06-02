В Днепре из-под завалов извлекли тело ребенка: подробности

Днепр

Реклама

Число жертв в результате удара РФ по Днепру возросло до девяти. Из-под завалов извлекли тело 3-летнего ребенка.

Об этом сообщают в Сети.

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подчеркнул, что Россия унесла жизни маленького мальчика.

Реклама

«Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки», — проинформировал чиновник.

Впоследствии сообщили, что количество жертв в Днепре возросло до 9.

«Уже 9 погибших…», — сообщает мэр города Борис Филатов.

Власть выражает искренние соболезнования родным.

Реклама

На месте идет поисково-спасательная операция. Ожидаем детали.

Ранее жительница Днепра рассказала, что ждет хорошее известие от спасателей ГСЧС после атаки. Все потому, что ее сын оказался под завалами в результате обстрела. Женщина находилась в одной комнате, а ее ребенок — в другой. Потерпевшая эмоционально вспоминает бетонные блоки, обрушившиеся на мужчину. Продолжается спасательная операция, парня надеются достать в живых.

Напомним, ночью 2 июня РФ ударила по жилому кварталу Днепра. Также оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. По состоянию на утро было известно о шести погибших, среди них — спасатель ГСЧС. Более 30 человек получили ранения, 24 пострадавших госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии. Позже цифру обновили семь жертв. В результате атаки частично разрушены двух- и четырехэтажные жилые дома, повреждены предприятие, гаражи и автомобили.

Новости партнеров