В Днепре из-под завалов извлекли тело ребенка: подробности
Число жертв из-за атаки РФ по Днепру возросло. Сообщается, что спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов. Это — маленький мальчик.
Число жертв в результате удара РФ по Днепру возросло до девяти. Из-под завалов извлекли тело 3-летнего ребенка.
Об этом сообщают в Сети.
Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подчеркнул, что Россия унесла жизни маленького мальчика.
«Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки», — проинформировал чиновник.
Впоследствии сообщили, что количество жертв в Днепре возросло до 9.
«Уже 9 погибших…», — сообщает мэр города Борис Филатов.
Власть выражает искренние соболезнования родным.
На месте идет поисково-спасательная операция. Ожидаем детали.
Ранее жительница Днепра рассказала, что ждет хорошее известие от спасателей ГСЧС после атаки. Все потому, что ее сын оказался под завалами в результате обстрела. Женщина находилась в одной комнате, а ее ребенок — в другой. Потерпевшая эмоционально вспоминает бетонные блоки, обрушившиеся на мужчину. Продолжается спасательная операция, парня надеются достать в живых.
Напомним, ночью 2 июня РФ ударила по жилому кварталу Днепра. Также оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. По состоянию на утро было известно о шести погибших, среди них — спасатель ГСЧС. Более 30 человек получили ранения, 24 пострадавших госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии. Позже цифру обновили семь жертв. В результате атаки частично разрушены двух- и четырехэтажные жилые дома, повреждены предприятие, гаражи и автомобили.