Горит стратегический объект: Силы обороны атаковали НПЗ на Кубани

Атака на Ильский НПЗ

Реклама

Российские оккупанты не могут смириться с крайне плохими результатами на фронте, поэтому продолжают бомбить мирные города Украины. Но сегодня не спала также и Кубань, ведь Силы обороны ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщают российские паблики и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. В результате атаки там до сих пор горит пожар.

Реклама

Этот НПЗ способен перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год, поэтому является критическим звеном в обеспечении горючим подразделений Южного военного округа РФ.

Также завод поставляет горюче-смазочные материалы во временно оккупированный Крым.

Россияне подтвердили атаку на Ильский НПЗ. Местные сообщают о сильном пожаре после атаки.

Кроме всего, в Белгородской области пылает предприятие после удачной атаки ВСУ.

Реклама

Ближайшие 6–9 месяцев войны могут стать решающими

Напомним, Украина впервые за несколько лет перехватила инициативу на поле боя и начала отвоевывать больше территорий, чем успевает захватывать РФ. Перелом в пользу ВСУ начал формироваться еще в конце 2025 года благодаря истощению сил РФ, успешному уничтожению вражеской логистики, ПВО и радаров, а также доминированию Украины в сфере беспилотников.

Однако аналитики ISW и украинское командование предупреждают, что это окно возможностей является быстротечным и продлится в ближайшие 6–9 месяцев. Российские войска сейчас испытывают острый дефицит личного состава и техники, но нынешнее преимущество Украины не гарантировано долгосрочное.

Именно поэтому международная поддержка сейчас имеет решающее значение и президент Владимир Зеленский призывает США усилить поставки систем Patriot и боеприпасов для противодействия новым воздушным атакам РФ.

Ближайшие месяцы станут поворотным моментом, который определит условия завершения войны. Если Украине удастся закрепить и развить успехи на поле боя в течение этого периода, она сможет конвертировать военное преимущество в сильные аргументы на будущих дипломатических переговорах с Москвой.

Реклама

Новости партнеров