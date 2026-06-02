Палає стратегічний об’єкт: Сили оборони атакували НПЗ на Кубані

Атака на Ільський НПЗ

Російські окупанти не можуть змиритися з вкрай поганими результатами на фронті, тому продовжують бомбити мирні міста України. Але сьогодні не спала також і Кубань, адже Сили оборони вгатили по Ільському нафтопереробному заводу.

Про це повідомляють російські пабліки та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Сьогодні уночі Сили оборони України завдали успішного удару по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Унаслідок атаки там досі палає пожежа.

Цей НПЗ здатен переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік, тому є критичною ланкою у забезпеченні пальним підрозділів Південного військового округу РФ.

Також завод постачає паливно-мастильні матеріали до тимчасово окупованого Криму.

Росіяни підтвердили атаку на Ільський НПЗ. Місцеві повідомляють про сильну пожежу після атаки.

Крім усього, у Білгородській області палає підприємство після вдалої атаки ЗСУ.

Найближчі 6–9 місяців війни можуть стати вирішальними

Нагадаємо, Україна вперше за кілька років перехопила ініціативу на полі бою і почала відвойовувати більше територій, ніж встигає захоплювати РФ. Перелом на користь ЗСУ почав формуватися ще наприкінці 2025 року завдяки виснаженню сил РФ, успішному знищенню ворожої логістики, ППО і радарів, а також домінуванню України у сфері безпілотників.

Проте аналітики ISW та українське командування попереджають, що це вікно можливостей є швидкоплинним і триватиме найближчі 6–9 місяців. Російські війська наразі відчувають гострий дефіцит особового складу та техніки, але нинішня перевага України не є гарантовано довгостроковою.

Саме тому міжнародна підтримка зараз має вирішальне значення, і президент Володимир Зеленський закликає США посилити постачання систем Patriot і боєприпасів для протидії новим повітряним атакам РФ.

Найближчі місяці стануть поворотним моментом, який визначить умови завершення війни. Якщо Україні вдасться закріпити та розвинути успіхи на полі бою протягом цього періоду, вона зможе конвертувати військову перевагу у сильні аргументи на майбутніх дипломатичних переговорах із Москвою.

