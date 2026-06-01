Кремль шукає, ким закривати втрати: у ГУР розкрили, що відбувається з мобілізацією в РФ

Мобілізація в Росії (ілюстративне фото) / © Getty Images

Реклама

Росія не припиняла рекрутингові та мобілізаційні заходи від початку повномасштабного вторгнення в Україну, однак нині Кремль шукає додаткові способи поповнення армії через значні втрати на фронті.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає кореспондент ТСН.ua.

За його словами, Росія продовжує вербувати людей на війну, зокрема намагається залучати іноземних найманців. Водночас нинішніх масштабів рекрутингу вже недостатньо, щоб повністю перекривати втрати російської армії на полі бою.

Реклама

«Втрати треба компенсувати, і масштаби рекрутингу мають покривати втрати на полі бою. Для Путіна та окупаційної армії це додатковий виклик, і вони шукають вирішення цієї проблеми», — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Кремлю вже недостатньо мобілізовувати ув’язнених чи строковиків. За його словами, це свідчить про кризу для російської влади, яка може вдатися до додаткових заходів.

Юсов також наголосив, що тема мобілізації активно просувається в російському інформаційному полі. За його словами, населення РФ поступово готують до думки, що воно має «жертвувати» заради війни Путіна.

Водночас, за оцінкою представника розвідки, така кампанія не має значного успіху, адже великої кількості охочих добровільно йти на фронт у Росії немає.

Реклама

«Черги добровольців там немає. Але пропаганда може формувати вакуумну і викривлену реальність та підтримувати її», — додав Юсов.

Раніше у звіті Інституту вивчення війни написали, що Російська Федерація зазнає великих втрат на полі бою. Москва готує жорсткий сценарій мобілізації, бо кампанія з набору контрактників продовжує демонструвати ознаки напруги.

Новини партнерів