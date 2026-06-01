Буданов анонсував новий обмін полоненими: коли можуть повернути українців

Кирило Буданов

Реклама

Уже найближчим часом Україна готується провести новий обмін полоненими. Щоправда, повертати цивільних заручників значно важче: Росія постійно зриває домовленості, а нам просто немає на кого їх міняти.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час виступу на форумі «Архітектура безпеки», передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Перспективи обмінів полонених та цивільних

Оцінюючи стабільність угод із Російською Федерацією, керівник Офісу Президента зауважив, що порушення домовленостей ворогом уже стало звичною практикою. Попри це, робота над поверненням українців триває безперервно.

Реклама

«Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими», — анонсував Кирило Буданов.

Значно складнішою, за його словами, є ситуація із цивільними заручниками, яких утримує Росія. Посадовець пояснив, що механізм їхнього повернення має свої особливості, оскільки міняти цивільних осіб на військових є некоректним підходом.

«У нас нема такої кількості цивільних, яка є в заручниках Російської Федерації по зрозумілих абсолютно причинах. Але разом з тим ми якось, як бачите, потрошки все ж таки їх (цивільних — ред.) повертаємо. Так, не в тій кількості, яку б хотіли всі побачити, але вони повертаються. Над механізмом повернути всіх працюють. Перш за все — це доручення президента», — підкреслив керівник ОП.

Питання «гарантій» та домовленостей між США та РФ

Під час форуму журналісти поцікавилися у Кирила Буданова кулуарними домовленостями та запитали про гарантії президента США Дональда Трампа щодо перемир’я на 9 травня. Тоді він заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими.

Реклама

На запитання медіа, чи були такі домовленості чимось прогарантовані, керівник Офісу Президента відповів стримано:

«Хто вам сказав, що це чимось, кимось було прогарантовано? Спитайте у них».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія стоїть перед вибором подальшої стратегії у війні проти України. Експерти аналізують чотири сценарії — від заморожування фронту до відкритого конфлікту з країнами Альянсу.

Раніше військовослужбовець Ігор Луценко оцінив імовірність дронових атак на Україну з Білорусі та пояснив, чому Путіну цікавіше напасти на країни Балтії.

Реклама

Попри це росіяни продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Ворог застосовує вже звичну тактику інфільтрацій.

Новини партнерів