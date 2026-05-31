Україна вперше за кілька років змогла перехопити ініціативу на полі бою та почали відвойовувати більше території, ніж захоплюють російські війська. Водночас це вікно можливостей може залишатися відкритим лише протягом найближчих шести-дев’яти місяців. У цей час Київ може використати нові військові успіхи як важливий аргумент на майбутніх переговорах із Москвою.

Про це пише видання The Hill з посиланням на військових аналітиків та українських командирів.

За оцінками експертів, війна поступово змінює свій перебіг на користь України. Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос зазначив, що вперше від 2023 року українські війська повертають більше території, ніж захоплює російська армія.

У ISW вважають, що цього вдалося досягти завдяки виснаженню російських сил, ефективному використанню безпілотників та новим тактичним рішенням українського командування.

Експерти зазначають, що Росія дедалі важче забезпечує масштабні наступальні операції, тоді як українські сили навчилися успішніше руйнувати логістику та засоби управління противника.

Вирішальну роль відіграли дрони

Одним із ключових чинників зміни ситуації на фронті стало домінування України у сфері безпілотних технологій.

Старший науковий співробітник Інституту Квінсі Анатоль Лівен заявив, що українські дрони значно розширили так звану «кіл-зону» навколо лінії фронту, де будь-яке переміщення російських військ стає надзвичайно небезпечним.

За його словами, російська армія дедалі частіше не може зосередити достатню кількість живої сили та бронетехніки для прориву української оборони.

Баррос також наголосив, що перелом почав формуватися ще наприкінці 2025 року, коли українські сили розгорнули системну кампанію зі знищення російських радарів, комплексів радіоелектронної боротьби, систем ППО та інших засобів, які забезпечували контроль повітряного простору.

Найближчі 6–9 місяців можуть визначити результат війни

Аналітики попереджають, що нинішня перевага України не є гарантовано довгостроковою.

Джордж Баррос назвав нинішню ситуацію «рідкісною та швидкоплинною можливістю», яку Київ та його союзники мають максимально використати вже зараз.

Він зазначив, що не готовий прогнозувати збереження нинішніх переваг через дев’ять місяців, тому саме тепер міжнародна підтримка України має особливе значення.

Схожу оцінку озвучив командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. В інтерв’ю Reuters він заявив, що наступні шість-дев’ять місяців стануть поворотним моментом війни.

За його словами, російські війська відчувають дедалі гостріший дефіцит особового складу й уже не здатні просуватися такими темпами, як рік тому.

Успіхи на фронті як козир на переговорах

The Hill зазначає, що нинішня зміна ситуації на полі бою створює для України важливу дипломатичну можливість.

Якщо Києву вдасться закріпити та розвинути свої успіхи протягом найближчих місяців, це може суттєво посилити українські позиції під час потенційних мирних переговорів із Росією.

Саме тому українське керівництво активно закликає союзників збільшити військову допомогу. Зокрема, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США та Конгресу із закликом посилити постачання систем Patriot і боєприпасів для протиповітряної оборони на тлі підготовки Росії до нової хвилі повітряних атак.

На думку співрозмовників видання, найближчі місяці можуть стати ключовими не лише для ситуації на фронті, а й для формування умов можливого завершення війни. Якщо нинішню перевагу вдасться конвертувати у подальші успіхи, Україна отримає значно сильніші аргументи для досягнення миру на вигідних для себе умовах.

Переговори Росії та України — що відомо

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Російською Федерацією та Сполученими Штатами не проводяться, оскільки вони не приносять результатів.

При цьому Росія посилює погрози на адресу України та водночас намагається повернути США до переговорів про закінчення війни.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна та Європейський Союз мають достатньо важелів, щоб наблизити завершення війни з Росією. За його словами, зараз настав момент, коли ці можливості потрібно використати.

Раніше видання Washington Post зазначило, що війна Росії проти України, розпочата Володимиром Путіним, зайшла у ситуацію стратегічного «цугцвангу» для Кремля, коли будь-який подальший крок лише погіршує становище.

