Норвезький кронпринц Гокон скорочує свою робочу поїздку через погіршення здоров'я його дружини – кронпринцеси Метте-Маріт
Спадкоємець норвезького престолу – кронпринц Гокон – зробив чергову тривожну заяву про стан здоров'я своєї 52-річної дружини Метте-Маріт.
Нещодавно він заявив, що він "турбується" за кронпринцесу Метте-Маріт, сказавши, що останнім часом її стан "значно погіршився".
Тепер стало відомо, що кронпринц Гокон скорочує свою майбутню поїздку до Японії, посилаючись на проблеми зі здоров'ям своєї дружини.
Королівський будинок оголосив про зміну графіка закордонної поїздки майбутнього короля.
"Його Королівська Високість спадковий принц скорочує свою офіційну поїздку до Японії на один день у зв'язку зі станом здоров'я Її Королівської Високості спадкової принцеси", - йдеться в прес-релізі, опублікованому на офіційному сайті королівської родини. «Це означає, що спадкоємець збереже всю офіційну програму в Токіо від 1 до 3 червня, а візит до портового міста Гатінохе 4 червня скасовується».
Ця новина з'явилася лише через кілька днів після того, як 52-річний спадкоємець норвезького престолу висловив занепокоєння станом своєї 52-річної дружини, у якої 2018 року був діагностований хронічний легеневий фіброз і яку останнім часом бачили з кисневим катетером, що вона використовує на публічних заходах.
Також раніше повідомляли, що король Гаральд V вперше публічно зробив заяву про стан здоров'я своєї невістки.