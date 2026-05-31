Норвезький кронпринц Гокон скорочує свою робочу поїздку через погіршення здоров'я його дружини – кронпринцеси Метте-Маріт

Спадкоємець норвезького престолу – кронпринц Гокон – зробив чергову тривожну заяву про стан здоров'я своєї 52-річної дружини Метте-Маріт.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Нещодавно він заявив, що він "турбується" за кронпринцесу Метте-Маріт, сказавши, що останнім часом її стан "значно погіршився".

Тепер стало відомо, що кронпринц Гокон скорочує свою майбутню поїздку до Японії, посилаючись на проблеми зі здоров'ям своєї дружини.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Королівський будинок оголосив про зміну графіка закордонної поїздки майбутнього короля.

"Його Королівська Високість спадковий принц скорочує свою офіційну поїздку до Японії на один день у зв'язку зі станом здоров'я Її Королівської Високості спадкової принцеси", - йдеться в прес-релізі, опублікованому на офіційному сайті королівської родини. «Це означає, що спадкоємець збереже всю офіційну програму в Токіо від 1 до 3 червня, а візит до портового міста Гатінохе 4 червня скасовується».

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Ця новина з'явилася лише через кілька днів після того, як 52-річний спадкоємець норвезького престолу висловив занепокоєння станом своєї 52-річної дружини, у якої 2018 року був діагностований хронічний легеневий фіброз і яку останнім часом бачили з кисневим катетером, що вона використовує на публічних заходах.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Також раніше повідомляли, що король Гаральд V вперше публічно зробив заяву про стан здоров'я своєї невістки.

