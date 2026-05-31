Був зіркою "Хата на тата": помер відомий "сільський султан" Сергій Бондар

Сергій Бондар

18 травня помер «сільський султан» з Полтавщини Сергій Бондар. Він брав участь у проєкті «Хата на тата».

Про це повідомив син чоловіка у TikTok.

Сімʼя чоловіка закликала поважати їхнє горе й не ставити зайві запитання. Висловлюємо співчуття близьким.

Що відомо про Сергія Бондаря

Сергій Бондар став відомим широкій аудиторії завдяки участі у телевізійному проєкті «Хата на тата». Глядачам він запам’ятався як яскравий та неоднозначний герой, якого в програмі навіть називали «сільським султаном». За сюжетом шоу основний тягар домашніх справ, ведення господарства та торгівлі лежав на його дружині Світлані, тоді як сам Сергій віддавав перевагу перегляду турецьких серіалів і дотримувався думки, що хатня робота переважно є обов’язком жінки.

Родина Бондарів вела велике господарство, яке включало городи, птицю, свиней та корів. Погляди Сергія на розподіл сімейних обов’язків викликали жваве обговорення серед глядачів та стали однією з головних тем випуску.

Після участі в проєкті в родині, за словами його дружини та продюсерів шоу, відбулися позитивні зміни. Повідомлялося, що Сергій почав активніше допомагати по господарству, їздити на ринок, більше підтримувати дружину та приділяти увагу сімейним стосункам. Крім того, він завершив низку домашніх справ, які тривалий час залишалися невиконаними.

Цікавим фактом є те, що один із синів родини навчався у Білоцерківському інституті економіки та управління. У межах проєкту Сергій разом із сином також долучився до виконання завдання зі створення футбольного майданчика для молоді, що стало одним із пам’ятних моментів випуску.

Раніше помер колишній перший віцепрем'єр-міністр, ексголова Національного банку та народний депутат кількох скликань Степан Кубів. Його не стало 18 травня на 64-65 році життя. Про смерть політика повідомили у Верховній Раді та його однопартійці з партії «Європейська Солідарність». Кубів був одним із активних учасників Революції Гідності, очолював Нацбанк у 2014 році, а згодом обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра економічного розвитку і торгівлі України. Також він тричі обирався народним депутатом Верховної Ради. Причину смерті політика офіційно не повідомляли.

