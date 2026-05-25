У ЄС обговорювали можливість призначення спецпредставників для потенційних переговорів із Кремлем

Реклама

Попри розмови про можливе залучення колишніх європейських лідерів до потенційних переговорів із Росією жодних реальних передумов для мирного діалогу наразі немає. Водночас сама поява таких дискусій демонструє важливу зміну у війні РФ проти України. Європа дедалі більше бере ініціативу на себе, водночас вплив США слабшає.

Про це в колонці для The Guardian пише директорка Інституту міжнародних справ Італії Наталі Точчі.

Кандидати на переговори з Кремлем

За словами експертки, у європейських політичних колах обговорювали можливість призначення спеціальних представників ЄС для потенційних переговорів із Кремлем. Серед можливих кандидатів називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрем’єра Італії Маріо Драґі та експрезидента Фінляндії Саулі Нійністе. Але вона наголошує, що наразі такі розмови залишаються радше теоретичними, оскільки війна триває, а Росія продовжує масовані атаки на Україну.

Реклама

Точчі зазначає, що під час нещодавньої поїздки до Києва відчула значно вищий рівень впевненості серед українців, ніж будь-коли відч кінця 2022 року.

Водночас українці не мають ілюзій щодо ситуації. Вони очікують нової складної зими, усвідомлюють скорочення американської підтримки після повернення Дональда Трампа до Білого дому та не вірять у швидке закінчення війни.

«Більшість вважає, що локи Путін залишається при владі, війна триватиме», — зазначає вона.

У Києві зростає впевненість попри війну та атаки РФ

Тим часом у Києві бачать і слабкі сторони Росії, зазначає експертка The Guardian.

Реклама

Хоча армія РФ продовжує наступальні дії, просування відбувається повільно, а втрати російських військ залишаються високими.

Дедалі помітнішими стають проблеми російської економіки, яка фактично перейшла в режим воєнної моделі.

Окремо Точчі звертає увагу на розвиток української оборонної промисловості, насамперед у сфері безпілотників. Якщо на початку повномасштабної війни Україна майже повністю залежала від зовнішньої допомоги, то тепер близько 60% озброєння та військових можливостей виробляється всередині країни.

Вона також вважає, що українці дедалі більше впевнені в підтримці з боку Європи навіть попри складні дискусії навколо членства України в ЄС.

Реклама

«Я не відчувала такої впевненої атмосфери в Києві від кінця 2022 року», — пише авторка колонки.

На її думку, саме Європа та Україна зараз мають дедалі більше важелів впливу у війні, водночас США поступово втрачають свою ключову роль у процесі.

Новини партнерів