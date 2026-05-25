Гламур
265
1 хв

16-річна донька Тайсона Ф'юрі після весілля похизувалась розкішним медовим місяцем в Іспанії

Новоспечене подружжя показало, як проводить час лише удвох.

Валерія Сулима
Тайсон Ф'юрі з родиною

16-річна донька легендарного британського боксера Тайсона Ф’юрі — Венесуела Ф’юрі — після заміжжя гайнула з чоловіком Ноєм Прайсом у медовий місяць.

Новоспечене подружжя вирішило насолодитися часом одне з одним в іспанському місті Марбелья. У своїх соцмережах закохані показують, як минає їхніх медовий місяць.

Венесуела та Ной орендували одну із віл Марбельї. Подружжя насолоджується купанням у басейні, засмагає на сонці та активно знімає романтичний контент.

Окрім того, вони прогулюються містом та милуються місцевими пейзажами. Звичайно ж, без посиденьок у закладах теж не минає. Парочка насолоджується смачними коктейлями та смакує локальними стравами.

Зазначимо, донька Тайсона Ф’юрі заручилась торік восени. Коханий освідчився Венесуелі просто в її 16-річчя. З весіллям парочка довго не затягувала. Вже у травні цього року вони офіційно уклали шлюб.

