Актор-військовий Ращук уперше розкрив правду про свою відсутність на хрестинах сина: "Це все вона"

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Український актор і військовий Володимир Ращук уперше прокоментував свою відсутність на хрестинах спільного сина Яреми на тлі складних стосунків із колишньою дружиною Вікторією Білан.

Після того як акторка опублікувала світлини з важливої події без батька дитини, у Мережі одразу почали ширитися припущення, що Ращук нібито свідомо проігнорував хрестини сина. Втім, сам актор запевнив, що ситуація була зовсім іншою.

За словами Володимира, він узагалі не знав, що таїнство планується. Ба більше, колишня дружина, як стверджує військовий, самостійно організувала все без його участі та не повідомила його про це.

«Тема — табу. Це все (вибір хрещених — прим. ред.) вона сама зробила, я не був присутнім. Це зробили без мене. Я навіть не знав, що це відбувається», — зізнався Ращук у проєкті «Ранок у великому місті».

Вікторія Білан з сином і рідними на хрещенні / © instagram.com/vikki.bilan

Після розриву між колишнім подружжям зберігаються дуже напружені стосунки. Раніше Вікторія Білан заявляла, що під час вагітності стикалася зі зрадами з боку чоловіка. Пара перебувала разом 11 років і пройшла непростий шлях до батьківства.

Нині син Ярема живе з мамою. Окрім того, за словами Вікторії, вона не підтримує контакт із колишнім чоловіком, а сам Ращук заблокував її у соцмережах. Водночас між експодружжям триває судовий процес щодо питання опіки над спільною дитиною.

