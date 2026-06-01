Буданов анонсировал новый обмен пленными: когда могут вернуть украинцев

Кирилл Буданов

В ближайшее время Украина готовится провести новый обмен пленными. Правда, возвращать гражданских заложников гораздо труднее: Россия постоянно срывает договоренности, а нам просто не на кого их менять.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, выступая на форуме «Архитектура безопасности», передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

Перспективы обменов пленных и гражданских

Оценивая стабильность сделок с Российской Федерацией, руководитель Офиса президента отметил, что нарушение договоренностей врагом уже стало привычной практикой. Несмотря на это, работа по возвращению украинцев продолжается непрерывно.

«Относительно обменов, я думаю, что в ближайшее время вы увидите еще обмен военнопленными», — анонсировал Кирилл Буданов.

Значительно сложнее, по его словам, ситуация с гражданскими заложниками, которых удерживает Россия. Чиновник объяснил, что механизм их возвращения имеет свои особенности, поскольку менять гражданских лиц на военных является некорректным подходом.

«У нас нет такого количества гражданских, которое есть в заложниках Российской Федерации по совершенно понятным причинам. Но вместе с тем мы как-то, как видите, понемногу все же их (гражданских — ред.) возвращаем. Да, не в том количестве, которое бы хотели все увидеть, но они возвращаются. Над механизмом вернуть всех работают. Прежде всего, это поручение президента», — подчеркнул руководитель ОП.

Вопросы «гарантий» и договоренностей между США и РФ

Во время форума журналисты поинтересовались у Кирилла Буданова кулуарными договоренностями и спросили о гарантиях президента США Дональда Трампа по поводу перемирия на 9 мая. Тогда он заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными.

На вопрос медиа, были ли такие договоренности чем-то прогарантированы, руководитель Офиса президента ответил сдержанно:

«Кто вам сказал, что это чем-то, кем-то было прогарантировано? Спросите у них».

Война в Украине — последние новости

