Бейте по Украине, а не по нам: как в НАТО провалили ответ на очередной российский дрон в Румынии

После того, как в пятницу, 29 мая, российский дрон типа «Герань-2» попал в 10-этажное здание в румынском городе Галац, президент страны Никушор Дан в интервью BBC в эти выходные сделал довольно скандальное заявление. Нанося удары «по городам с другой стороны Дуная» (то есть, по украинским — Ред.), он призвал россиян убедиться, что повреждения не получат румынские граждане.

Еще раньше Никушор Дан предполагал, что российский «шахед», попавший в многоэтажку в Галаце, сменил траекторию из-за подбития украинской ПВО. Правда, исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце это не подтвердил.

«На наших радарах мы видели траекторию этого дрона. Мы видели, как он приближался со стороны Черного моря, пересекая Дунай, входя в воздушное пространство Румынии и падая в Галаце», — заявил Раду Мируце, добавив, что ответственность за это полностью на России.

После решения закрыть российское генконсульство в Констанце и выслать консула, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, 29 мая, Никушор Дан отмечал, что Россия должна прекратить свои атаки. Киев и Бухарест договорились ускорить сотрудничество по совместному производству БПЛА, которые можно быстро развернуть. Как известно, в середине мая министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою заявляла о планах развернуть в стране совместное с Украиной производство дронов.

Как видим, несмотря на последнее неоднозначное заявление Никушора Дана, официальный Бухарест трудно обвинить в отсутствии поддержки Украины. В то же время проблема с реакцией разных европейских стран на российские дроны и ракеты в их воздушном пространстве имеет общую угрожающую тенденцию. О чем именно идет речь? И как в НАТО в очередной раз провалили ответ на провокацию России? Читайте в материале ТСН.ua.

«Стена дронов»: каждый сам за себя

Сейчас уже немногие вспомнят об инициативе ЕС по созданию «стены дронов» на восточном фланге НАТО на базе украинских технологий и опыта. Идею продвигали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Это был ответ на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года. После этого «неизвестные» дроны появлялись в Дании, Норвегии, Швеции, Германии и многих других европейских странах-членах НАТО.

Тогда Кубилюс, также являющийся бывшим премьером Литвы, призвал сначала к закупкам систем наблюдения, а затем и дроновых технологий, в частности перехватчиков, преимущественно в Украине, чтобы не сбивать дешевые «шахеды» и другие БПЛА дорогостоящими системами типа Patriot. Однако осенью прошлого года против создания стены дронов вместе с Венгрией и Словакией также выступили Германия и Франция. Среди аргументов, которые приходилось слышать — дроновые технологии «живут» очень мало на поле боя в Украине, быстро появляется что-то новое, поэтому европейской промышленности невыгодно вкладывать деньги в технологию, которая условно за полгода «умрет».

Страны центральной и западной Европы не захотели поддержать инициативу, сфокусированную, как они считали, исключительно на восточном фланге НАТО. Например, Германия продвигала инициативу «Небесный щит», к которой присоединилось 24 страны, со своими системами IRIS-T. Франция и Италия предпочитают свой комплекс SAMP/T. Париж вообще настаивает на большей автономии Европы американских систем вооружений. Так что инициативу «Небесный щит» на практике в полной мере так и не реализовали.

Однако российская угроза не просто никуда не исчезла. После попадания российского «шахеда» в жилой дом в Галаке безумный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил новыми ударами по странам ЕС, которые, по его словам, являются прямыми участниками войны против России.

«Им лучше привыкнуть к этому. Это не в последний раз. Идет война. И граждане стран ЕС как населения государств в войне не должны спать, ожидая мирных ночей», — добавил Медведев.

Еще после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши НАТО запустило операцию «Восточный страж», в рамках которой должны были внедрить антидроновые системы для защиты в частности восточного фланга. Однако через восемь месяцев мы видим, как натовские ВС продолжают сбивать дешевые БПЛА дорогими ракетами. Вдобавок к этому еще одна проблема — несоответствие законодательной базы стран восточного фланга НАТО современным реалиям. В частности, румынские военные объяснили, что не сбили российский «шахед» из-за нехватки времени и юридических ограничений.

Очередная российская провокация: как НАТО пропускает удар

Поэтому в вопросе защиты от российских провокаций страны восточного фланга НАТО один на один с угрозой. Большинство из них уже давно активно сотрудничают с Украиной, размещая на своей территории совместные дроновые производства. Как видим, такие инциденты, даже если они приводят к травмированию людей, никак не активируют статью 5 НАТО о коллективной обороне. Более того, если в сентябре прошлого года после русских дронов в своем воздушном пространстве Польша задействовала статью 4 НАТО о консультациях с союзниками, то после попадания русского дрона в жилой дом в Румынии и этого не произошло.

К тому же, в реакции властей Польши и Румынии на российские провокации (которые в Румынии, к сожалению, привели к травмированию двух человек) есть одна общая черта — запоздалый четкий ответ, что это были за дроны, как они летели и цели. Возможно власти Польши и Румынии преследовали цель успокоить своих граждан, не поднимая чрезмерной паники. Однако в результате осенью прошлого года в Польше этим удачно воспользовалась российская пропаганда — польское общество очень долго и серьезно обсуждало конспирологию, а не были ли это украинские дроны. В Румынии президент Никушор Дан, не сверив информацию из Минобороны, публично предположил, что российский дрон сменил траекторию из-за подведения украинской ПВО.

«Единственные виновные в ранении ребенка и женщины в Галаке — это россияне. У Румынии нет легитимной цели для России и в Украине нет легитимной цели для России. Война в Украине — это незаконная, нелегитимная и ничем неспровоцированная война. Это значит, что ни сейчас, ни в первый день у русских не было законных интересов в Украине. Поэтому полная ответственность за десятки жертв в Галаке — то есть десятки людей, понесших материальный, психологический, эмоциональный или физический ущерб — лежит на России», — дописал в Facebook румынский военкор Раду Хоссу.

НАТО провалило ответ на очередную российскую провокацию. По словам Владимира Зеленского, это политическое давление и сигнал от России — «не помогайте Украине». Также, по мнению украинского президента, Путин таким образом испытывает ПВО стран НАТО — соседей Украины, Беларуси или России, что у них есть, и могут ли они уничтожить все ракеты и БПЛА. Как видим, не могут. И этот очередной инцидент с российским «шахедом» в Румынии произошел на фоне приближающегося саммита НАТО в Анкаре, который, как уже писал ТСН.ua, рискует стать наиболее контроверсионным за всю историю из-за стремления Трампа наказать союзников.

По информации европейских СМИ, Вашингтон хочет сократить свое военное присутствие в Европе быстрее, чем планировалось. В ближайшее время Минобороны США представит план. Уже известно, что Америка выводит из Германии 5 тысяч своих военнослужащих. Также Трамп заявлял, что дополнительно 5 тысяч американских солдат получит Польша. Однако официального решения Пентагона до сих пор нет. Также ТСН.ua неоднократно писал, что США не будут больше обеспечивать конвенционную защиту Европы. Андрюс Кубилюс уже давно выступал с идеей о создании армии ЕС. Однако инициатива не находит поддержки стран-членов. У Европы, по его словам, даже нет единого оборонного рынка.

«Россия все еще производит больше, чем ЕС, и это очень опасно. Это создает соблазн для Путина. Национальные парламенты должны спросить свои правительства: почему наши оборонные индустрии не масштабируются, несмотря на рост финансирования», — добавил Андрюс Кубилюс.

Дата публикации 19:50, 31.05.26

