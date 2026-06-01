ВСУ могут изменить ход войны уже в ближайшие месяцы: что готовят на фронте

Современные технологии и засилье беспилотников почти уничтожили классическую маневренную войну, превратив фронт в прозрачную систему истощения. Однако аналитики прогнозируют, что украинские силы способны сломать этот тупик: ВСУ готовят успешное продвижение бронетехники в глубь позиций врага уже в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в аналитическом материале The Economist.

Ставка на «очаги преимущества» и бронетанковое наступление

Хотя бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что масштабные быстрые прорывы пока недостижимы до появления полноценных боев «работ против роботов», военные эксперты видят реальное окно возможностей для Украины.

Военный аналитик Роб Ли прогнозирует, что украинские бронетанковые силы могут совершить успешный прорыв линии фронта уже в этом году. В основе этого плана лежит тактика создания временных «очагов превосходства». ВСУ учатся ослеплять российские беспилотники средствами РЭБ и одновременно уничтожать позиции их операторов.

Как только в оборонном поясе врага на несколько часов образуется «слепая зона», туда должны заходить украинские танки и БМП, способные быстро продвинуться на 5–10 километров вглубь и заставить вражеские подразделения бежать.

Отмечается, что для реализации таких маневров традиционное оружие адаптируется с бешеной скоростью. К примеру, во время боев в Курской области для защиты от глушилок начали применять дроны, управляемые через тонкий оптоволоконный кабель. Эту технологию переняла и «Хезболла» в Ливане, успешно поражая израильскую технику, несмотря на ее преимущество в воздухе.

Ужас «зоны убийства» и работы вместо людей

В материале говорится, что потребность в быстрых бронированных прорывах критическая, ведь для современной пехоты условия на передовой стали самыми жестокими в истории. В так называемой «круговой зоне», созданной беспилотниками на востоке Украины, использование транспорта стало почти невозможным из-за круглосуточной охоты вражеских FPV-дронов. Солдаты вынуждены неделями пешком продвигаться через леса, чтобы добраться до позиций возле Мирнограда.

Последствия нахождения в таких условиях остаются с военными на годы. Даже в сотнях километров от фронта ветераны страдают гиперпильностью: закрывают окна, избегают света и реагируют на любой звук, похожий на пропеллер.

Поэтому Украина все чаще заменяет людей работами. Беспилотники теперь не только воюют, но и доставляют на нет пищу и воду, а раненых вывозят роботизированные наземные платформы. Только за первые три месяца 2026 года украинские войска использовали такие наземные машины для более чем 24 тысяч вылетов.

Ловушка для крупных государств и глобальные риски

Сообщается, что военная трансформация держится на трех элементах: датчиках, точном оружии и быстрых цифровых сетях. Поле боя стало полностью прозрачным из-за спутников, радаров и даже сломанных уличных камер. Однако западные оборонные ведомства оказались не готовы к переменам и до сих пор покупают технику по лекалам прошлого века.

«77-тонная боевая машина, сжигающая 500 галлонов бензина каждые 12 часов в поле боя, которое будет в значительной степени прозрачным — глупа. Формирование будущего будет чрезвычайно беспилотным», — заявил отставной генерал США Мэтт Ван Вагенен.

Опыт ударов по Ирану, где американцы уничтожили 13 тысяч целей, но Тегеран сохранил 70% ракетных установок благодаря хранилищам в скалах, доказал: обнаженная сила не заменяет стратегию.

Несмотря на это, мировые лидеры по-прежнему верят в легкие победы. Самая большая опасность кроется в возможном нападении Китая на Тайвань, что чревато первой морской войной между ядерными странами. Намерение США ослепить китайские системы связи может привести к катастрофе, ведь эти же сети контролируют и ядерные силы Китая. Любая ошибка в таком противостоянии чревата глобальным взрывом.

