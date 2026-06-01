Не "Орешник": Буданов объяснил, какое оружие РФ представляет наибольшую угрозу для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российские комплексы типа "Кедр" и "Орешник" не являются принципиально новой угрозой или прорывом в военном планировании РФ.

Об этом он сказал во время форума "Архитектура безопасности", передает корреспондент ТСН.ua. Елена Чернякова.

«Комплексы "Кедр", "Орешник" и подобные разработки не являются каким-либо прорывом или новым оперативным замыслом. Это прежде всего демонстративные средства», — отметил глава ОП

Он отметил, что основную угрозу для Украины представляют ракеты «Искандер», комплексы С-400, которые используют для ударов по наземным целям, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Буданов также подчеркнул, что у России остается достаточно вооружения для продолжения атак.

«Здесь я никого не удивлю: в Российской Федерации достаточно вооружения. Совершенно достаточно», — сказал он.

В то же время, руководитель ОП отметил, что российские атаки не способны сломать моральный дух украинцев.

«Может ли это сломить наш нравственный дух? Это скорее риторический вопрос. Если за все эти годы им этого не удалось, то, думаю, не удастся и дальше», — подытожил Буданов.

Напомним, как сообщали уже накануне эксперты, анализ обломков ударившей по Белой Церкви ракеты «Орешник» показал, что большинство ее электронных компонентов — российского и белорусского производства. Это свидетельствует об изменении состава начинки по сравнению с началом войны. Ракета несла инертные боеголовки (бетонные и металлические блоки вместо взрывчатки), подтверждающие использование системы как инструмента психологического и политического давления для демонстрации возможностей доставки ядерного заряда. Исследование подтвердило способность ракеты делиться на 36 боевых элементов.

