"Стремлюсь его победить": Дюбуа нацелился на третий бой с Усиком
Британец заявил о намерениях отобрать пояса у украинца и стать абсолютным чемпионом мира.
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниель Дюбуа выразил желание провести третий бой с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.
В интервью Youtube-каналу talkSPORT Boxing британский боксер заявил, что стремится отобрать пояса у украинца и стать абсолютным чемпионом мира.
Отметим, что Усик дважды нокаутом победил Дюбуа — в августе 2023 года и в июле 2025-го.
"Какая моя самая большая мечта? Объединить все пояса. Быть абсолютным чемпионом. Собрать их все. Я уже почувствовал этот вкус, и теперь нам просто нужно собрать все вместе, закрыть некоторые пробелы и просто стать совершенным бойцом.
Думаю, мы просто закроем некоторые недостатки, которые были в прошлый раз. Так что, думаю, я буду совершенно новым, совершенным бойцом, и я просто стремлюсь его победить. Вот и все. Победить его и забрать пояса", — сказал Дюбуа.
В последнем бою Дюбуа в ночь на 10 мая техническим нокаутом победил своего соотечественника Фабио Уордли, отобрав у него титул WBO в супертяжелом весе.
Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Напомним, Усик вернулся на ринг в ночь на 24 мая, когда в египетском городе Гиза техническим нокаутом победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Кто станет следующим соперником украинца, пока неизвестно. Одним из возможных вариантов является непобедимый немец Агит Кабайел — обязательный претендент на пояс WBC.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.
Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.