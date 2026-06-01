"Стремлюсь его победить": Дюбуа нацелился на третий бой с Усиком

Усик — Дюбуа

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниель Дюбуа выразил желание провести третий бой с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

В интервью Youtube-каналу talkSPORT Boxing британский боксер заявил, что стремится отобрать пояса у украинца и стать абсолютным чемпионом мира.

Отметим, что Усик дважды нокаутом победил Дюбуа — в августе 2023 года и в июле 2025-го.

"Какая моя самая большая мечта? Объединить все пояса. Быть абсолютным чемпионом. Собрать их все. Я уже почувствовал этот вкус, и теперь нам просто нужно собрать все вместе, закрыть некоторые пробелы и просто стать совершенным бойцом.

Думаю, мы просто закроем некоторые недостатки, которые были в прошлый раз. Так что, думаю, я буду совершенно новым, совершенным бойцом, и я просто стремлюсь его победить. Вот и все. Победить его и забрать пояса", — сказал Дюбуа.

В последнем бою Дюбуа в ночь на 10 мая техническим нокаутом победил своего соотечественника Фабио Уордли, отобрав у него титул WBO в супертяжелом весе.

Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, Усик вернулся на ринг в ночь на 24 мая, когда в египетском городе Гиза техническим нокаутом победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Кто станет следующим соперником украинца, пока неизвестно. Одним из возможных вариантов является непобедимый немец Агит Кабайел — обязательный претендент на пояс WBC.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

