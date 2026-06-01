Серена Уильямс возвращается в теннис: где и когда сыграет легенда
44-летняя Серена Уильямс выйдет на корт после 4-летнего перерыва.
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс возобновляет профессиональную карьеру.
44-летняя экс-первая ракетка мира сыграет в парном разряде на травяном турнире в Лондоне, который состоится с 8 по 14 июня. Ее участие уже подтвердили организаторы этих соревнований.
Серена возвращается в теннис после 4-летнего перерыва. Последний официальный матч она провела в сентябре 2022 года, когда уступила австралийке Айле Томлянович третьему раунду US Open.
Серена Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров Grand Slam: американка по семь раз выигрывала титулы на Wimbledon и Australian Open, шесть раз — на US Open, трижды становилась победительницей Roland Garros.
Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой: одно "золото" в одиночном разряде (Лондон-2012) и три золотые медали — в парном разряде вместе с сестрой Венус Уильямс (Сидней-2000, Пекин-2008, Лондон-2012).
За одиночную карьеру Серена провела 319 недель в статусе первой ракетки мира.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина волевой победой вышла в четвертьфинал Roland Garros-2026, где посоревнуется с другой украинкой Мартой Костюк.