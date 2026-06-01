Cвитолина — Костюк: букмекеры сделали прогноз на четвертьфинал Roland Garros

Марта Костюк и Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 2 июня, две украинские теннисистки сыграют между собой в четвертьфинале Roland Garros-2026 — Элина Свитолина (№7 WTA) будет противостоять Марте Костюк (№15 WTA).

Матч между первой и второй ракетками Украины начнется ориентировочно в 14:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала грунтового мэйджора Костюк разобралась с экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (№3 WTA) — 7:5, 6:1. В свою очередь, Свитолина одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (№11 WTA) — 4:6, 6:4, 6:0.

Реклама

Впервые в истории две украинки встретятся между собой в четвертьфинале турнира Grand Slam. До сих пор единственный раз, когда две представительницы Украины дошли до четвертьфинала одного мэйджора, был на Australian Open-2024. Тогда до этой стадии соревнований добрались Костюк и Даяна Ястремская, но они играли не друг против друга и только Ястремская пробилась в полуфинал.

Свитолина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Roland Garros. Раньше она пять раз добиралась до этой стадии турнира (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), но еще никогда не выходила в полуфинал. Костюк впервые дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Прогноз букмекеров на матч Cвитолина — Костюк

По мнению букмекеров, незначительной фавориткой грядущего матча является Костюк. На победу Марты принимаются ставки с коэффициентом 1,80. На выигрыш Свитолиной можно поставить с коэффициентом 2,00.

Ранее Элина и Марта провели две очные встречи. В 2018 году на Australian Open победила Свитолина — 6:2, 6:2, тогда как в 2024-м на турнире в Торонто выиграла уже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.

Реклама

Украина по итогам грядущего матча получит первую в истории полуфиналистку Roland Garros в женском одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

Также мы рассказывали, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде.

Новости партнеров