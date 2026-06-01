Титулованный рекордсмен АПЛ объявил о завершении карьеры

Джеймс Милнер / © Associated Press

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Англии Джеймс Милнер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 40-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Он опубликовал трогательное обращение к болельщикам.

"После 24 сезонов в АПЛ мне кажется, что это правильное время, чтобы завершить свою карьеру игрока. Дебютировав за "Лидс", который я поддерживал с детства, в возрасте 16 лет, став самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги, я никогда не мог представить, каким будет этот путь. От тех первых шагов до момента, когда в прошлом году я уже не мог нормально поднять ногу, а потом вернулся, чтобы стать частью "Брайтона" в 40 лет и помочь им во второй раз в истории квалифицироваться в еврокубки.

Играть за "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Ман Сити", "Ливерпуль", "Брайтон", а еще незабываемый месяц в "Суиндон Таун" — это было невероятной привилегией. Каждый клуб сыграл огромную роль в моей жизни и карьере, и я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому — владельцев, персонал, тренеров, партнеров и фанатов, которые принимали меня и помогали мне на пути.

Мне удалось пережить много незабываемых моментов: борьбу за выживание, завоевание трофеев, выступления в еврокубках и матчи за сборную Англии на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но превыше всего это люди и дружба, которые я встречал на своем пути, и я буду ценить их всегда.

Болельщикам — спасибо. Всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры, ваша поддержка означала для меня больше, чем вы можете представить. И тем, кто критиковал меня или создавал трудности, тоже спасибо — каждый из вас стал частью этой истории и помог сформировать меня как футболиста и человека. Моей семье — спасибо за каждую жертву, каждое путешествие и каждый момент поддержки. Без вас все это было бы невозможно.

Я покидаю футбол с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Футбол дал мне гораздо больше, чем я мог себе представить, и я всегда буду благодарен за возможности, которые он мне подарил. Благодарю каждого, кто был частью этого пути", — написал Милнер.

На клубном уровне Джеймс играл за "Суиндон Таун", "Лидс", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Брайтон", который стал последним клубом в его карьере.

В общей сложности Милнер сыграл 658 матчей в АПЛ, что является абсолютным рекордом турнира. Он провел в лиге наибольшее количество сезонов подряд — 24.

В составе "Манчестер Сити" хавбек дважды выиграл АПЛ, стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги. Вместе с "Ливерпулем" он завоевал титул АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

За сборную Англии полузащитник сыграл 61 матч и отличился одним голом.

