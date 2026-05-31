Ярмоленко побил рекорд Шевченко, который держался с Евро-2012

Андрей Ярмоленко / © УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который недавно продлил контракт с киевским "Динамо", стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

31 мая Ярмоленко отличился голом в товарищеском матче с Польшей, на 44-й минуте замкнув прострел Виктора Цыганкова с левого фланга.

Ярмоленко забил полякам в возрасте 36 лет и 220 дней. Он побил рекорд действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, который забивал в ворота Швеции на Евро-2012, когда ему было 35 лет и 256 дней.

Также Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко по голам за сборную Украины. Сейчас на его счету 47 мячей за национальную команду и лишь один точный удар отделяет его от Шевченко, который забил 48 голов в футболке "сине-желтых".

Напомним, что сборная Украины во Вроцлаве победила поляков со счетом 2:0. Кроме Ярмоленко, за "сине-желтых" забил Роман Яремчук.

Этот поединок стал первым для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера сборной Украины.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

