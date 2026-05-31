Проспорт
654
1 мин

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко по голам за сборную Украины

Теперь Андрея Ярмоленко только один мяч отделяет от рекорда Андрея Шевченко.

Максим Приходько
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / © УАФ

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Андрея Шевченко по голам за сборную Украины.

На 44-й минуте товарищеского матча против Польши 36-летний Ярмоленко забил с передачи Виктора Цыганкова.

Для Ярмоленко это 47-й гол за национальную команду. Ему осталось забить один мяч, чтобы догнать рекордсмена Андрея Шевченко, на счету которого 48 голов в футболке "сине-желтых".

После первого тайма сборная Украины побеждает поляков со счетом 2:0. Первый гол в этом поединке на 34-й минуте забил форвард "сине-желтых" Роман Яремчук.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Польша — Украина.

Поединок с поляками станет первым для Мальдеры в роли главного тренера сборной Украины. После этой игры "сине-желтые" проведут еще один спарринг — 7 июня с Данией.

Поскольку Украина и Польша не вышли на ЧМ-2026, этот спарринг станет для них подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

