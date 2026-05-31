Свитолина одержала волевую победу и вышла на Костюк в четвертьфинале Roland Garros

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в четвертьфинал Roland Garros-2026.

В 1/8 финала грунтового мэйджора 31-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (№11 WTA) — 4:6, 6:4, 6:0.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. Свитолина трижды подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Реклама

В четвертьфинале Свитолина сыграет с украинкой Мартой Костюк (№15 WTA), которая в 1/8 финала разобралась с экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (№3 WTA) — 7:5, 6:1.

Элина шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Roland Garros. Раньше она пять раз добиралась до этой стадии турнира (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), но еще никогда не выходила в полуфинал.

Отметим, что в первом раунде Элина одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

Во втором круге Свитолина обыграла испанку Кейтлин Кеведо (№126 WTA) — 6:0, 6:4.

Реклама

В третьем раунде Элина одержала победу над немкой Тамарой Корпач (№95 WTA) — 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

Новости партнеров