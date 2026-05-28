"Желаю ему побить рекорд": Мальдера рассказал, почему вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Андрей Ярмоленко / © Associated Press

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера рассказал, почему вызвал вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко в национальную команду на грядущие товарищеские матчи с Польшей и Данией.

Возвращение 36-летнего Ярмоленко в сборную итальянский специалист прокомментировал в эксклюзивном интервью ТСН.

В частности, Мальдера пожелал Ярмоленко побить рекорд по голам в сборной Украины, который сейчас принадлежит действующему президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко.

Сейчас на счету Ярмоленко 46 мячей в футболке "сине-желтых". Ему нужно забить еще два гола, чтобы сравняться с Шевченко в списке лучших бомбардиров в истории сборной Украины.

Также Мальдера отметил, что рассчитывает на Ярмоленко не только в спаррингах с Польшей и Данией, но и в официальных матчах Лиги наций, которые стартуют в сентябре.

"Во первых, я желаю Андрею Ярмоленко, чтобы он побил рекорд президента. Пусть президент не обижается, но это означает, что он (Ярмоленко — прим.) забивает голы за сборную.

Конечно, я не могу знать причины, по которым предыдущий главный тренер (Сергей Ребров — прим.) не вызвал его. Но не думаю, что это причина (чтобы Ярмоленко не побил рекорд Шевченко — прим.). Напротив, я почти уверен, что это не так. Прежде всего, я не думаю, что президент — не нужно объяснять, каким футболистом был Андрей Шевченко — я думаю, что он первым бы обрадовался, если бы какой-то украинский футболист его превзошел. Рекорды существуют для того, чтобы их бить.

Что касается меня, почему я его вызвал, то я — не дурак. Я знаю, что Андрей Ярмоленко уже не тот, что был пять лет назад. Это знает и он сам, потому что он — очень умный человек. Он, конечно, не тот с точки зрения физической формы, хотя он чувствует себя хорошо, травм нет. Но это нормально, ты теряешь чуть-чуть силы, немного интенсивности, теряешь немного этой физической энергии, которая, возможно, позволяет тебе выдержать матч в течение 90 минут. Теряешь немного скорости. Но то, чего ты никогда не потеряешь — это голова. Голова — это то, что не имеет возраста у спортсмена. И он, когда был еще молод, был очень техничен, эффективен в игре, но он также был очень эффективен для того, чтобы присутствовать на поле как личность. И это не имеет возраста.

Я с ним разговаривал. Почувствовал, что он очень мотивирован. Посмотрел ему в глаза и знаю, что он даст максимум, свой максимум. Я не буду просить, не могу просить его бегать по флангу, как раньше — сто раз, потому что ошибся бы, попросив его об этом. Он не ошибется. Но от него я требую, что есть внутри. Той решительности, той агрессивности, той личности, того лидерства, которое, по моему мнению, очень важно.

Напоследок скажу, что я уважаю его. Когда отношусь к нему, как к футболисту. Если мне придется его заменить — я заменю без проблем. Если я выпускаю его с начала, то потому что он того заслуживает. Если я не выпускаю его, то потому что играет другой. Но я знаю, что он будет уважать эти мои решения так же, как и я. То есть, он уважает меня, а я уважаю его. Поэтому я не боюсь руководить им.

В этом окне я хочу его снова оценить, просмотреть, переслушать, а потом посмотрим. Я надеюсь, что он будет в отличной форме и в сентябре. И, может быть, продолжит потом, если я его не вызову. Это может быть по тысяче других причин. Я не знаю, что будет в сентябре, но сейчас я доволен тем положением вещей", — сказал Мальдера.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. Его контракт с национальной командой рассчитан на два года с возможностью продления.

На пресс-конференции после своего назначения Мальдера сообщил, что во время своей работы с "сине-желтыми" будет жить в Украине. Он решил вместе с женой переехать во Львов.

Уже в скором времени сборная Украины проведет первые матчи под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Мексике и Канаде. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

После этого Сергей Ребров покинул пост главного тренера "сине-желтых". Сборную Украины возглавил Мальдера, который с 2016 по 2021 год был помощником тогдашнего наставника национальной команды Андрея Шевченко.

