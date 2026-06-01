На Прикарпатье произошло два ДТП с участием подростков на мотоциклах: один погиб, двое в больнице

ДТП

Реклама

В минувшие выходные на дорогах Ивано-Франковской области произошли две аварии с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Один подросток погиб, еще двое получили травмы и попали в больницу.

Об этом сообщает Полиция Ивано-Франковской области.

ДТП

Что известно об авариях

Смертельное ДТП произошло ночью 30 мая между селами Тисменичане и Березовка. По предварительным данным, 17-летний парень на мотоцикле не справился с управлением и упал на дорогу. После этого на него наехал автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter", двигавшийся в том же направлении.

Реклама

От полученных травм молодой человек погиб на месте. За рулем микроавтобуса находилась 38-летняя жительница Ивано-Франковска. Она была трезвая.

Еще одна авария произошла вечером 31 мая в Коломыйском районе. По данным полиции, 16-летний водитель мотоцикла Balino столкнулся с выезжавшим со второстепенной дороги автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате столкновения травмировались мотоциклист и его 17-летний пассажир. Оба подростка госпитализированы. Водитель легковушки, которой 18 лет, был трезв.

Полиция открыла уголовные производства по обоим фактам и выясняет все обстоятельства аварий.

Реклама

Правоохранители еще раз призвали родителей не разрешать детям садиться за руль без надлежащих навыков и документов, ведь такая поездка может завершиться трагедией.

Как мы писали ранее, в Киевской области произошло ДТП , из-за которого есть погибшие. Так, авария унесла жизни двоих детей в возрасте 12 и 16 лет. Установили, что 39-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. По результатам экспертизы в его крови было выявлено 1,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан, он будет отвечать за совершенное перед судом.

Новости партнеров