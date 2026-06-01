На Прикарпатті сталися дві ДТП за участю підлітків на мотоциклах: один загинув, двоє в лікарні

ДТП

Реклама

Минулих вихідних на дорогах Івано-Франківщини сталися дві аварії за участю неповнолітніх мотоциклістів. Один підліток загинув, ще двоє отримали травми та потрапили до лікарні.

Про це інформує поліція Івано-Франківської області.

ДТП

Що відомо про аварії

Смертельна ДТП сталася вночі 30 травня між селами Тисменичани та Березівка. За попередніми даними, 17-річний хлопець на мотоциклі не впорався з керуванням і впав на дорогу. Після цього на нього наїхав автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», який рухався в тому ж напрямку.

Реклама

Від отриманих травм юнак загинув на місці. За кермом мікроавтобуса перебувала 38-річна жителька Івано-Франківська. Вона була твереза.

Ще одна аварія сталася ввечері 31 травня у Коломийському районі. За даними поліції, 16-річний водій мотоцикла «Balino» зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Jetta», який виїжджав із другорядної дороги.

Унаслідок зіткнення травмувалися мотоцикліст та його 17-річний пасажир. Обох підлітків госпіталізували. Водій легковика, якому 18 років, був тверезий.

Поліція відкрила кримінальні провадження за обома фактами та з'ясовує всі обставини аварій.

Реклама

Правоохоронці вкотре закликали батьків не дозволяти дітям сідати за кермо без належних навичок і документів, адже така поїздка може завершитися трагедією.

Як ми писали раніше, на Київщині сталася ДТП, через яку є загиблі. Так, аварія забрала життя двох дітей віком 12 і 16 років. Встановили, що 39-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево. За результатами експертизи у його крові виявили 1,8 проміле алкоголю. Чоловіка затримано, він відповідатиме за скоєне перед судом.

Новини партнерів