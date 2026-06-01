Війна виснажує РФ: Путін шукає шляхи порятунку економіки, а еліти вимагають миру

Президент Росії Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

Президент Росії Володимир Путін збирає Петербурзький економічний форум на тлі гальмування економіки та ударів українських дронів. Експерти переконані: без завершення війни РФ приречена на тривалу стагнацію.

Про це йдеться у статті Reuters.

Путін готується провести в Санкт-Петербурзі вже п’ятий економічний форум за час війни. Водночас влада країни-агресорки продовжує шукати шляхи для відновлення економічного зростання на тлі атак українських безпілотників та дедалі більшого занепокоєння бізнесу щодо затяжного характеру війни.

Реклама

Російська економіка сповільнила розвиток

Російська економіка, обсяг якої оцінюється у 3 трлн дол. і яка значною мірою залежить від сировинного сектору, суттєво сповільнила розвиток. Після зростання на 4,9% 2024 року торік цей показник знизився приблизно до 1%, а вже в першому кварталі 2026 року економіка скоротилася на 0,2%. Російські чиновники пояснюють таку ситуацію високими кредитними ставками, санкційним тиском Заходу та зміцненням рубля. На поточний рік прогнозується лише 0,4% економічного зростання.

Українські атаки дронами по російських нафтопереробних підприємствах, заводах із виробництва добрив та портах у внутрішніх регіонах країни завдали відчутного удару по економіці. Зокрема, під вплив потрапила приблизно чверть потужностей із переробки нафти, що також створює ризики нестачі пального в період підвищеного попиту.

Щоби врятувати економіку РФ, треба завершити війну

Путін, який прагне повернути економіку до зростання, доручив урядовцям знайти механізми для відновлення позитивної динаміки. Водночас представники бізнесу вважають, що найефективнішим кроком стало б завершення війни проти України.

«Ріст і ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини про мирні переговори щодо України за посередництва США свідчать про те, якою має бути справжня відповідь», — повідомив корпоративний керівник, який побажав залишитися анонімним.

Реклама

У Кремлі зазначають, що мирний процес, який розпочався з великими очікуваннями в лютому минулого року, наразі фактично призупинений через концентрацію уваги США на конфлікті на Близькому Сході. Через це на паузі опинилися як потенційні американські інвестиції в російську економіку на мільярди доларів, так і можливі послаблення західних санкцій, які обговорювалися раніше. Це лише посилює песимістичні настрої серед бізнесу.

Частина впливових представників російської еліти раніше вже намагалася попередити Путіна про економічні ризики війни. Тим часом Кирило Дмитрієв, який відповідає за контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа, наголошував на економічних перевагах потенційного мирного врегулювання.

Втім, один із високопосадовців російського банківського сектору заявив на умовах анонімності, що сприятливий момент для досягнення домовленостей був втрачений ще торік, а економічна ситуація зараз починає демонструвати ознаки нестабільності.

Як РФ планує рятувати свою економіку

Головною темою Петербурзького міжнародного економічного форуму, який відбуватиметься від 3 до 6 червня, стане питання економічного розвитку. Очікується, що учасники обговорять можливі інструменти стимулювання зростання, зокрема перерозподіл трудових ресурсів у перспективніші галузі та розширення використання цифрових платформ зі штучним інтелектом у банківській сфері й електронній комерції. Також влада покладає надії на збільшення споживчої активності.

Реклама

Ексзаступник голови центрального банку Олег В’югін зазначив, що за нинішніх двозначних процентних ставок, підвищеного податкового навантаження для фінансування війни та скорочення інвестицій забезпечити економічне зростання буде непросто.

«Уряду, по суті, нічого запропонувати для відновлення зростання», — сказав він.

Фактори, які тривалий час підтримували російську економіку — іноземні інвестиції, прибутки від енергетичного сектору, державні витрати, зниження ставок, а останнім часом також імпортозаміщення, цифровізація та попит, пов’язаний із військовими потребами, — або вже втратили актуальність, або вичерпали свій потенціал.

«Питання полягає в тому, що стане рушієм зростання, якщо споживачі навряд чи збільшать свої витрати, інвестиції скорочуються вже два роки поспіль, а бюджетна політика в кращому разі не стимулює економіку?» — заявив головний економіст рейтингового агентства Expert RA Антон Табах.

Реклама

Депутати в РФ б’ють на сполох через вплив війни на економіку

Тимчасове полегшення для російського уряду принесло підвищення світових цін на нафту — головний експортний товар країни. Причиною стали події на Близькому Сході та майже повне перекриття Ормузької протоки. Проте експерти не очікують довготривалого ефекту.

Водночас у рідкісній критичній заяві один із представників російського політичного середовища — депутат із Сибіру — застеріг, що тривале продовження війни проти України може мати критичні наслідки для економіки РФ.

«Про який розвиток, інвестиції та капітальні витрати ми можемо говорити? Ані танки, ані снаряди не мають споживчої цінності: економіка їх виробляє, але населення не може їх споживати», — сказав депутат Державної думи від Комуністичної партії Ренат Сулейманов.

Через виснаження війною, відсутність іноземних інвестицій, слабко розвинені внутрішні фінансові ринки та порівняно невелике населення — близько 140 млн осіб — Росія не має достатньо внутрішніх ресурсів для підтримки економічного зростання, як це відбувається в Китаї чи Індії. На думку експертів, країна ризикує залишитися в стані стагнації до появи суттєвого зовнішнього фактору, зокрема можливого послаблення санкцій.

Реклама

«Економіці потрібен зовнішній поштовх. Він не прийде ні від державного бюджету, ні від банківської системи», — сказав керівник центру фінансового аналізу «Сбербанку» Михайло Матовников.

До слова, згідно з матеріалом The Telegraph, атаки дронів на Москву та економічна стагнація руйнують ілюзію спокійного життя в Росії. Аналітики вважають, що Кремль наближається до доленосного вибору: або завершувати війну, або переводити країну на військові рейки «сталінського типу».

Попри зростання доходів від продажу нафти, економіка РФ страждає від кадрового дефіциту та інфляції. Війна триває довше, ніж участь РФ у світових війнах, що викликає втому і страх навіть у москвичів, які раніше відгороджувалися від реальності. Для подальшого ведення бойових дій владі доведеться відмовитися від негласного компромісу з суспільством та піти на масову мобілізацію, що неминуче призведе до згортання свобод, обмеження виїзду за кордон і повного контролю держави над приватним сектором.

Новини партнерів