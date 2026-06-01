У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур: що загрожує лікарю

У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур, поліція повідомила про підозру лікарю.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

«Поліцейські Чернігівського райуправління поліції зібрали докази неналежного виконання професійних обов’язків лікарем-анестезіологом одного з медичних центрів Чернігова, що спричинили тяжкі наслідки. Лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології, що призвело до смерті 42-річної пацієнтки. Зловмиснику оголошено про підозру», — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2026 року 42-річна жінка звернулася до приватного медичного центру для проведення косметичної операції під загальним наркозом. 38-річним лікарем-анестезіологам була введена анестезія низкою препаратів. Після проведення оперативного втручання в непритомному стані жінка була доправлена до однієї з лікарень міста, де за деякий час померла.

Слідчі Чернігівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури повідомили лікарю про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки (частина 1 статті 140 Кримінального кодексу України).

Законодавством за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше ми писали про те, що ця трагічна подія сталася у приватній медичній клініці Чернігова під назвою «Філада». На час проведення перевірки медичні працівники, залучені до надання медичної допомоги, були відсторонені від виконання професійних обов’язків.

