Pianoboy Дмитро Шуров замилував кадром дружини та публічно звернувся до неї з нагоди її 50-річчя

Артист розчулив мережу привітанням дружині Ользі.

Анастасія Гребешко
Дмитро Шуров (Pianoboy)

Дмитро Шуров (Pianoboy) / © facebook.com/pianoboy.band

Відомий український піаніст Дмитро Шуров, відомий як Pianoboy, зворушливо привітав дружину з ювілеєм, поділившись особистою історією їхнього кохання та теплим сімейним моментом із нагоди 50-річчя Ольги Шурової.

Святкова дата стала приводом для щирої публікації музиканта у соцмережах. Він показав фото іменинниці, додавши особисті спогади про їхній спільний шлях. Пара разом уже багато років і пройшла чимало життєвих змін. Їхня історія почалася випадковою зустріччю у Києві. З того моменту вони фактично виросли разом. У центрі його звернення — вдячність і повага до партнерки.

«Дякую тобі за щастя йти з тобою поруч, бути твоїм партнером у всьому і проживати це життя пліч-о-пліч! З моменту нашої випадкової-невипадкової зустрічі чверть століття тому у McDonald’s на Майдані, ми разом пізнаємо світ, проходимо всі його сходинки, трансформуємось і змінюємось, зберігаючи і примножуючи любов, що проростає у все, що ми транслюємо в світ», — написав він.

Ольга Шурова

Шуров підкреслив, що поруч із дружиною навчився інакше дивитися на прості речі та цінувати буденність. У його словах звучить не лише романтика, а й глибока партнерська підтримка. Артист акцентує, що саме спільний досвід став основою їхніх стосунків і творчого розвитку.

Окремо він наголосив на тому, як важливо зберігати любов попри роки та зміни, які неминуче відбуваються в житті кожної пари.

