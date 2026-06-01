Дружина Сергія Тігіпка показала дворічну доньку та розчулила сюрпризом від її старших братів

Сергій Тігіпко та Алла Зіневич

Реклама

Дружина українського бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Тігіпко поділилася радісною подією в родині.

1 червня наймолодшій доньці подружжя, Юліанні, виповнилося два роки. З нагоди свята рідні влаштували для дівчинки теплий сюрприз, до якого долучилися й її старші брати. Алла показала у фотоблогу, як разом із синами заздалегідь підготувала для іменинниці святковий торт, кульки та ляльку.

Втім, найбільше емоцій у маленької Юліанни викликало іграшкове авто, яке стало головним сюрпризом дня. Судячи з кадрів, дівчинка була у захваті від подарунка та не приховувала щирих емоцій. Щоправда, її обличчя Тігіпки досі приховують. Водночас з нагоди дня народження донечки Алла Тігіпко присвятила їй особливо зворушливе привітання.

Реклама

Сини Сергія Тігіпка й Алли Зіневич / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Донька Сергія Тігіпка й Алли Зіневич / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Діти Сергія Тігіпка й Алли Зіневич / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

«Моя найдорожча дівчинко, моє маленьке серденько Юліанна. Сьогодні тобі вже два рочки, а здається, ніби тільки вчора я вперше взяла тебе на руки й не могла повірити, що таке щастя існує. Ти змінила наш світ назавжди. З тобою кожен день став теплішим, кожен ранок світлішим, а моє серце навчилося любити ще сильніше, ніж я могла уявити», — замилувала блогерка.

Також мама побажала доньці щасливого дитинства, здоров’я, любові та запевнила, що завжди з татом буде поруч, підтримуючи її на кожному етапі життя.

«Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, добром та сміхом. Дякую тобі за те, що ти є. За твої обійми, за твоє „мама“, за кожну мить, у якій я відчуваю себе найщасливішою у світі», — зворушила Алла.

Нагадаємо, Сергій та Алла Тігіпки виховують чотирьох спільних дітей. Юліанна є наймолодшою дитиною в родині, а її старші брати із задоволенням беруть на себе роль турботливих помічників мами.

Реклама

Новини партнерів