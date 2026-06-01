Уряд завершив програму кешбеку на пальне: до якого числа треба витратити кошти

В Україні завершилася державна програма кешбеку на пальне, яку уряд запровадив навесні як тимчасовий механізм підтримки громадян на тлі стрімкого зростання цін на нафтопродукти. За понад два місяці дії програмою скористалися майже 2,3 млн українців.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Кешбек на пальне почав діяти 20 березня 2026 року. Його запровадили у відповідь на здорожчання пального через загострення ситуації на Близькому Сході. Основними учасниками програми стали власники автомобілів масового сегмента — 91% користувачів програми мають авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, високий рівень участі громадян підтвердив актуальність такого виду підтримки в період різкого зростання цін.

«За трохи понад два місяці роботи програми 2,3 млн українців отримали кешбек від держави. До програми також долучилися понад 220 операторів АЗС — від великих мереж до локальних заправок. Це підтверджує високу затребуваність такого інструменту підтримки в період цінового шоку», — зазначив він.

Кошти нараховувалися автоматично під час безготівкової оплати пального на автозаправних станціях, які брали участь у програмі.

Розмір компенсації становив:

15% вартості дизельного пального;

10% — бензину;

5% — скрапленого газу.

В уряді наголошують, що кешбек на пальне від початку був тимчасовим інструментом підтримки, тому його завершення відбулося відповідно до затвердженого графіка.

Водночас продовжує діяти програма «Національний кешбек», якою нині користуються понад 5 млн українців. Вона передбачає компенсацію за придбання товарів українського виробництва.

Накопичені кошти кешбеку, зокрема отримані за купівлю пального, можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також переказати на благодійність або підтримку Збройних сил України.

«Накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня 2026 року включно. Після цього невикористаний залишок буде повернуто до державного бюджету», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, від початку березня на тлі війни на Близькому Сході на українських АЗС зросли ціни на бензин і дизель. Щоб пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив в Україні програму паливного кешбеку, який передбачав часткову компенсацію витрат на паливні матеріали.

