Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2–3 червня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2–3 червня?

Місяць розповідає

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час, коли все, що відбувається з нами, подібне до дзеркала, що відображає внутрішній стан нашої душі.

Місяць рекомендує

На позитивній енергетичній хвилі можна займатися творчістю і розв’язувати питання, що стосуються особистого життя, — особливо це стосується тих, у кого воно поки що не влаштоване. У розв’язанні найрізноманітніших — професійних, побутових і життєвих — питань допоможуть друзі та знайомі: головне — звернутися до них по допомогу.

Місяць застерігає

Від надмірно активної діяльності бажано відмовитися — запас сил може дуже швидко закінчитися, і їх не вистачить навіть на елементарні справи. Не можна дозволяти емоціям брати над нами гору і «розпоряджатися» вашим життям — сьогодні особливо важливо тримати їх під контролем, інакше можна потрапити в неприємну історію.

