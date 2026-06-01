Росіяни "пальнули" "Шахедом" по лікарні в одному з міст України

Російський дрон «Шахед»

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російський дрон «Шахед» 1 червня атакував лікарню в Конотопі на Сумщині. Це був саме цілеспрямований удар, а не падіння уламків.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

«Ка*апи щойно вдарили по нашій лікарні! Мразота!» — написав мер у Мережі.

Реклама

За попередньою інформацією, це не було падінням «Шахеда», як дехто повідомляє, а саме цілеспрямований удар — безпілотник заходив на атаку саме по лікарні.

Дивом минулося без жертв і постраждалих. Водночас будівлі медустанови зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російський дрон «Герань-2» атакував житловий сектор Сум. Минулося без постраждалих. Унаслідок удару вибито понад 20 вікон у дитсадку та близько 60 вікон у чотирьох прилеглих будинках. На місці працювали профільні служби.

Уночі російські дрони також атакували Чернігівщину, внаслідок чого травмовано вісьмох людей, серед них троє підлітків. Удар «Геранню» припав по будинку культури у Сновській громаді. Також зафіксовано пошкодження приватного домогосподарства у Ріпках; рятувальники ліквідували пожежі на об’єктах інфраструктури, підприємствах та транспорті.

Реклама

Новини партнерів