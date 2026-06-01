Податок нараховується на зайві квадратні метри

2026 року в Україні податок на нерухомість залишився важливим інструментом наповнення місцевих бюджетів.

Водночас у законодавстві України чітко прописано, які об’єкти та категорії осіб можуть не сплачувати податок на нерухомість:

гуртожитки

дитячі будинки сімейного типу

майно у власності органів державної влади та місцевого самоврядування

квартири та будинки, якими володіють діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, яких виховують одинокі матері/батьки

об’єкти в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

житло у власності багатодітних або названих сімей, де виховують п’ять і більше дітей

бази олімпійської та паралімпійської підготовки

будівлі дошкільних і загальноосвітніх закладів освіти незалежно від форми власності тощо

Також податок не нараховують на об’єкти, розташовані в зонах активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Якщо житло було пошкоджене чи повністю знищене внаслідок воєнних дій, власник звільняється від фінансового зобов’язання.

Що буде, якщо не сплатити податок

Несплата податку вчасно (протягом 60 днів після отримання квитанції) тягне за собою штрафи:

10% від суми податку — за прострочення до 30 днів

20% від суми — за прострочення понад 30 днів

Нагадаємо, декларування нерухомості залишається ключовим елементом боротьби з корупцією в Україні. Відповідно до законодавства, суб’єкти декларування зобов’язані подавати повну інформацію про всі об’єкти нерухомості, які перебувають у їхній власності, оренді чи іншому праві користування. Ця вимога стосується як самих декларантів, так і членів їхніх сімей.

