Микола Тищенко після розлучення висловився про аліменти для 9-річного сина та де він живе: "Складно"

Микола Тищенко / © facebook.com/NikolayTishenko

Реклама

Народний депутат Микола Тищенко вперше за тривалий час прокоментував стосунки з колишньою дружиною Аллою Барановською та їхнім сином Давидом.

За словами політика, після розлучення їм вдалося зберегти нормальне спілкування заради дитини. Ба більше, Тищенко запевняє, що підтримує хороші стосунки не лише з Аллою, а й з іншими колишніми обраницями.

«Я у гарних стосунках. Я з усіма ексдружинами в майже хороших стосунках, як і будь-яка доросла людина. Бо діти мають рости в любові», — зазначив знаменитість у коментарі «Люкс ФМ».

Реклама

Син Миколи Тищенка / © instagram.com/allabonya

Також депутат відповів на запитання про фінансову підтримку 9-річного сина. За його словами, він регулярно сплачує аліменти та підтримує зв’язок із хлопчиком, хоча бачитися вдається не так часто, як хотілося б.

«Спілкуюсь, але складно, бо він не живе у Києві. А у мене багато роботи. Якщо є така можливість — бачимося. Але зараз такої можливості нема», — пояснив Тищенко.

Нагадаємо, про розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської стало відомо на початку 2024 року. Тоді з’ясувалося, що подружжя фактично не жило разом уже близько двох років, а рішення офіційно завершити стосунки було взаємним.

Попри розрив після семи років шлюбу, колишнім вдалося зберегти дружні взаємини заради спільного сина Давида. Також у Миколи Тищенка є старший син — Данило, який народився у його першому шлюбі.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Аніта Луценко зізналася, чи вільне її серце після розлучення з батьком її доньки.

Новини партнерів