Повернення до еліти: визначився ще один новачок УПЛ сезону-2026/27

"Чорноморець" / facebook.com/fcchornomorets

Одеський "Чорноморець" завоював путівку до української Прем'єр-ліги (УПЛ) на сезон-2026/27.

У матчі останнього, 30-го туру Першої ліги "моряки" перемогли харківський "Металіст" (1:0). Єдиний гол забив Владислав Герич.

Таким чином, одесити з 65 очками посіли друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернулися до УПЛ після річної відсутності.

У боротьбі за пряму путівку до УПЛ "моряки" на 2 очки випередили "Лівий Берег". Чемпіоном Першої ліги стала чернівецька "Буковина", яка достроково забезпечила собі вихід до елітного дивізіону.

"Буковина" і "Чорноморець" замінять в еліті "Полтаву" (останнє місце в сезоні УПЛ-2025/26) та "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах.

У плейоф за право грати наступного сезону в елітному дивізіоні "Кудрівка" (13-те місце в УПЛ) позмагається з "Агробізнесом" (фінішував 4-м у Першій лізі), а "Олександрія" (15-та позиція в УПЛ) побореться з "Лівим Берегом" (бронзовий призер Першої ліги).

Перехідні матчі за право виступати в УПЛ у сезоні-2026/27 відбудуться 5 і 9 червня.

