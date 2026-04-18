Довгоочікуване повернення до еліти: визначився перший новачок УПЛ сезону-2026/27

"Буковина" вперше від сезону-1993/94 виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.

"Буковина"

"Буковина" / facebook.com/FSCBC

Чернівецька "Буковина" достроково гарантувала собі участь в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) на сезон-2026/27.

Команда Сергія Шищенка за шість турів до завершення чемпіонату Першої ліги забезпечила собі фініш у топ-2, а отже і підвищення у класі.

Сталося це після нічиєї "Лівого берега" з тернопільською "Нивою" (0:0). За шість турів до кінця сезону "Буковина" очолює таблицю Першої ліги та має 19 очок переваги над третім місцем, яке посідає "Лівий берег".

Востаннє "Буковина" виступала в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу ще в сезоні-1993/94, коли турнір мав назву Вища ліга.

Зазначимо, що за друге місце та прямий вихід до УПЛ ведуть боротьбу "Чорноморець" (51 очко), "Лівий Берег" (47), "Агробізнес" (40) та "Інгулець" (37).

