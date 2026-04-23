Стала мамою на день: на Сумщині судитимуть лікарку через смерть 27-річної породіллі
На Сумщині завершили досудове розслідування у справі про загибель 27-річної жінки після пологів.
На Сумщині після кесаревого розтину померла 27-річна породілля, через що судитимуть її лікарку.
Про це передає Офіс генпрокурора.
Інцидент стався у листопаді 2024 року. До місцевого перинатального центру звернулась 27-річна жінка на 39 тижні вагітності. Наступного дня за медичними показаннями їй провели кесарів розтин. Народився здоровий хлопчик.
Під час операції лікарка не наклала шви належним чином та не забезпечила необхідного контролю за станом пацієнтки та зупинкою кровотечі. У жінки розвинулася гостра крововтрата на тлі внутрішньочеревної кровотечі. Попри проведені реанімаційні заходи, породілля померла.
Експертиза зафіксувала дефект при накладанні швів, відтак не виключена можливість, що смерті пацієнтки можна було уникнути за умов своєчасного встановлення їй діагнозу після пологів та надання кваліфікованої медичної допомоги.
Після одержання висновку експертів лікарці повідомили про підозру.
Наразі хлопчику вже виповнився 1 рік та 5 місяців, він проживає з батьком.
Раніше ми писали, що в Івано-Франківську від російського дрона загинув нацгвардієць, який прийшов провідати дружину після пологів, та його старша донька.