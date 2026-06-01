В Україні чоловік скупився у магазині на 88 000 гривень: він вигадав хитру схему, щоб не платити

Чоловік вигадав схему, як "безкоштовно" отримати будматеріали

Реклама

Снятинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо місцевого мешканця, який вигадав схему, як скуповуватися у магазині і не платити.

Чоловік двічі приходив до крамниці й забирав дорогі будматеріали, оформлюючи їх на вигаданого покупця.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Чоловік скуповувався у магазині і не платив — що він вигадав

Як встановив суд під час вивчення матеріалів справи, події розгорталися на початку цього року в місті Снятин. 16 січня 2026 року приблизно о 10:00 годині ранку раніше несудимий уродженець селища Чернелиця прийшов до будівельного магазину, що належить місцевому підприємцю. Керуючись корисливим мотивом, чоловік вирішив безкоштовно розжитися коштовною продукцією.

Зловмисник звернувся до менеджера магазину і впевнено надав йому повністю вигадані дані щодо особи справжнього покупця та умов подальшого розрахунку за товар. Повіривши клієнту на слово, працівник без заперечень видав йому велику партію електрики на загальну суму 49 196 гривень.

Наступного дня, 17 січня 2026 року, він знову переступив поріг того самого будівельного магазину. Діючи за вже перевіреною схемою та керуючись єдиним кримінальним умислом, чоловік повторно ввів в оману того самого менеджера. Він знову розповів про свої умови оплати і безперешкодно забрав чергову солідну партію товаруще на 38 500 гривень збитків для підприємця.

Загалом за два дні спритний покупець ошукав власника бізнесу на загальну суму 87 696 гривень.

Реклама

Що розповів підсудний

Правоохоронці швидко викрили шахрая, а головним доказом у провадженні стали записи з камер відеоспостереження, які вилучили з магазину та підшили до матеріалів справи як речовий доказ. Оцінивши беззаперечні докази своєї вини, підсудний у присутності свого адвоката написав офіційну заяву. У ній він повністю визнав винуватість, погодився з усіма обставинами розслідування та надав добровільну згоду на спрощений розгляд справи без особистої присутності в залі суду. Потерпілий підприємець також не заперечував проти швидкого фіналу справи.

Призначаючи вид покарання, суд врахував, що чоловік офіційно не працює, не одружений і нікого не має на утриманні. Разом з тим, за час проживання у Чернелиці він характеризується суто з позитивного боку: добре поводиться в громадських місцях, не зловживає спиртним та раніше не мав проблем із законом. Єдиною і головною пом’якшувальною обставиною суд визнав його щире каяття. Обтяжуючих факторів криміналісти не знайшли.

Вирок суду

Суд ухвалив:

Визнати підозрюваного у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 2300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 39 100 гривень. Запобіжний захід щодо засудженого до набрання вироком чинності не обирати.

Оскільки вирок ухвалювали у спрощеному порядку, він має жорсткі обмеження щодо оскарження — засуджений не зможе заперечити встановлені слідством обставини чи факт відсутності учасників на процесі. Апеляція з інших підстав може бути подана до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів.

Реклама

Нагадаємо, у Чикаго українець «розвів» мільярдера на 450 млн доларів.

Новини партнерів