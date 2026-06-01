Ратуша в Любліні

З будівлі ратуші польського Любліна зняли прапор України через рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА елітному підрозділові Сил спеціальних операцій.

Про це пише польське видання WP Wiadomości.

«За прикладом інших польських міст ми вирішили прибрати український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Польщі та Посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського», — йдеться у заяві мерії.

Незважаючи на зняття прапора, Люблінська міська рада заявляє, що місто залишається союзником Києва у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

«Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією, яка стала жертвою неспровокованої агресії», — написала мерія, оголосивши про свою «незмінну вимогу поваги до історичної правди».

Серед мешканців Любліна думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення. Інші вважають його несвоєчасним, зазначаючи, що українці досі воюють на передовій проти російських військових.

«Я думаю, що це дуже поганий момент. Я хотів би нагадати вам, що українці досі тримають лінію фронту далеко від нас. Вони певною мірою воюють з росіянами від нашого імені. А тепер ми відвертаємось від них? Тож це не закінчується погано. Для мене це крок по тонкому льоду», — сказав пан Роман, мешканець Любліна.

«Звичайно, це було необхідно (зняти український прапор, прим. ред.). Допоможіть, допоможіть, але я постійно чую, як вони вихваляють УПА. Вони мені не друзі», — додав в інтерв’ю порталу інший перехожий, пан Славомир.

Рішення про використання українських кольорів на адміністративній будівлі у 2022 році ухвалив особисто мер Любліна Кшиштоф Жук.

Скандал довкола УПА — що відомо

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський видав указ, у якому він постановив надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Таке рішення викликало обурення Польщі, де до УПА сформувалося негативне ставлення. Поляки вважають, що УПА є винною у Волинській трагедії 1943 року.

Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький виступив із жорсткою критикою Володимира Зеленського через присвоєння підрозділу ЗСУ назви «Героїв УПА».

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував у соцмережі X на скандал через присвоєння елітному підрозділу українських ССО імені Героїв УПА. Він закликав президентів України та Польщі не сваритися через історію, адже від таких суперечок виграє третя сторона.

У МЗС прокоментували реакцію Варшави на присвоєння українському підрозділу імені героїв УПА.

