Ратуша в Люблине

Со здания ратуши польского Люблина сняли флаг Украины из-за решения Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций.

Об этом пишет польское издание WP Wiadomości.

«По примеру других польских городов мы решили убрать украинское знамя из здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Польши и Посольства Польши в Киеве по поводу решения президента Владимира Зеленского», — говорится в заявлении мэрии.

Несмотря на снятие флага, Люблинский городской совет заявляет, что город остается союзником Киева в борьбе за независимость и территориальную целостность.

«Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с нацией, которая стала жертвой неспровоцированной агрессии», — написала мэрия, объявив о своем «неизменном требовании уважения к исторической правде».

Среди жителей Люблина мнения по снятию флага разделились. Одни поддерживают это решение. Другие считают его несвоевременным, отмечая, что украинцы до сих пор воюют на передовой против российских военных.

«Я думаю, что это очень плохой момент. Я хотел бы напомнить вам, что украинцы до сих пор держат линию фронта вдали от нас. Они в определенной степени воюют с русскими от нашего имени. А теперь мы отворачиваемся от них? Так что это не заканчивается плохо. Для меня это шаг по тонкому льду», — сказал Роман, житель Люблина.

«Конечно, это было необходимо (снять украинское знамя, прим. ред.). Помогите, помогите, но я постоянно слышу, как они восхваляют УПА. Они мне не друзья», — добавил в интервью порталу другой прохожий, Славомир.

Решение об использовании украинских цветов на административном здании в 2022 году принял мэр Люблина Кшиштоф Жук.

Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский издал указ, в котором он постановил предоставить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА». Такое решение вызвало возмущение Польши, где к УПА сформировалось негативное отношение. Поляки считают, что УПА виновата в Волынской трагедии 1943 года.

В частности, президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой Владимира Зеленского из-за присвоения подразделения ВСУ названия «Героев УПА».

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал в соцсети X на скандал из-за присвоения элитному подразделению украинских ССО имени Героев УПА. Он призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за истории, ведь от таких споров выигрывает третья сторона.

