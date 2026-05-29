К украинцам в Польше обратились с предупреждением: это нужно сделать срочно, чтобы не потерять статус
Украинцев в Польше призвали срочно обновить данные в реестре PESEL. Без этого можно потерять статус UKR, а вместе с ним и право на легальное проживание и работу.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.
Украинцы в Польше должны немедленно обновить данные в реестрах PESEL
В Посольстве Украины в Польше обратились к украинцам и призвали немедленно обновить свои данные в польских реестрах PESEL. Это нужно сделать из-за изменений в законах Польши.
Данные должны обновить украинцы, имеющие номер PESEL со статусом UKR и те, кто получал PESEL по паспорту Украины, который утратил силу или был заменен, а также те, кто получал этот статус без загранпаспорта — например, на основании свидетельства о рождении.
Также это касается украинцев в Польше, которые после получения номера PESEL получали новый загранпаспорт или меняли персональные данные, например, выходили замуж, меняли фамилию и т.д.
Все эти данные подлежат внесению в польские реестры PESEL.
Чтобы обновить данные в польских реестрах, необходимо обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta) и предоставить свой действующий загранпаспорт. При необходимости вас могут попросить сдать отпечатки пальцев.
«Актуализацию данных нужно провести до 31 августа 2026 года», — подчеркивают в посольстве.
Также изменения касаются детей — если ребенок получил номер PESEL без загранпаспорта или оформил новый документ после оформления PESEL, нужно обновить данные в реестрах Польши.
«Актуализация данных в реестре PESEL необходима для правильного отображения актуальной информации о лице», — пишут в посольстве Украины.
В случае, если не актуализировать данные, можно потерять статус PESEL UKR. Это может повлиять на ваши права в Польше, связанные с временной защитой.
В случае, если у вас нет загранпаспорта, но находитесь за границей, вам нужно срочно оформить этот документ.
Напомним, что у украинцев в Польше теперь есть больше возможностей для получения водительских прав: в ряде городов страны (в частности в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске и других) теоретический экзамен можно сдавать на украинском языке.
В то же время, практическая часть экзамена остается на польском, однако кандидаты по желанию могут воспользоваться услугами переводчика.
Чтобы получить удостоверение, иностранец должен соответствовать возрастным требованиям и подтвердить проживание в Польше не менее 185 дней. Процедура оформления начинается с создания профиля кандидата, для чего необходимо пройти медосмотр и подать в соответствующий орган пакет документов.
После этого можно готовиться к экзаменам — либо через автошколу, либо самостоятельно изучая теорию. После успешной сдачи обеих частей экзамена кандидат уплачивает сбор в размере 100 злотых за выдачу документа. Обычно водительское удостоверение изготовляют в течение 9 рабочих дней.
Польша продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Статус UKR дает право на свободное проживание и официальное трудоустройство без дополнительных разрешений.
Однако после этой даты спецрежим не обновится автоматически и для дальнейшего пребывания в стране украинцам придется легализоваться через стандартные инструменты.
В то же время, польское правительство ужесточило требования к сохранению действующего статуса UKR. Его можно потерять в случае выезда из Польши на срок более 30 дней, получения другого вида на жительство или оформления защиты в другой стране ЕС.
Кроме того, украинцы, которые при оформлении PESEL UKR не имели загранпаспорта, обязаны подтвердить свое лицо официальным документом до 31 августа 2026, иначе их временная защита будет отменена.