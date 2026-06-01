Зеленского призывают извиниться перед президентом Польши: что возмутило Варшаву

Флаги Украины и Польши / © Associated Press

В Польше разгорелся новый дипломатический скандал вокруг решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из украинских военных подразделений почетное наименование «Герои УПА».

Об этом сообщает издание RFM24.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что Зеленский должен позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому и извиниться.

"Президенту Зеленскому, вероятно, следует позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность", - сказал Пшидач.

По его словам, решение украинской стороны возмутительно и требует жесткой реакции. Он также заявил, что не представляет ситуации, в которой премьер-министр Польши Дональд Туск заблокировал бы решение президента о возможной отмене ордена Белого Орла, которым был награжден Зеленский.

«Я не могу себе представить — из уважения сотен тысяч убитых поляков и их семей. Думаю, Дональд Туск должен понимать суть дела и не станет на сторону так называемых героев УПА, а станет на сторону польских жертв», — заявил Пшидач.

Он также предположил, что решение Зеленского может быть связано с внутриполитической ситуацией в Украине и возможными выборами. По его мнению, украинские власти могли пытаться сформировать собственный политический нарратив или повлиять на польскую политическую сцену.

Отдельно Пшидач прокомментировал призывы части польских политиков остановить помощь Украине. Он заявил, что главной угрозой для Польши остается Россия, однако добавил, что отдельные элементы помощи Киеву могут быть изменены.

«Иногда можно что-то отправить чуть позже, иногда можно послать другой сигнал. Что-то может сломаться, что-то можно починить», - сказал он.

В то же время представитель канцелярии польского президента подчеркнул, что сейчас лучшим шагом было бы разморозить президентский законопроект, предусматривающий запрет прославления Степана Бандеры.

Спор между Украиной и Польшей относительно УПА: что предшествовало

27 мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное наименование Герои УПА.

Это решение вызвало резкую реакцию в Польше. Президент Кароль Навроцкий заявил, что предложил внести в повестку дня заседания Капитулы ордена Белого Орла вопрос об отмене награды, присвоенной Зеленскому.

Премьер-министр Дональд Туск также признал, что решение украинского президента вызывает беспокойство с точки зрения польско-украинских отношений и затрагивает польскую историческую чувствительность. В то же время, он заявил, что ожидает от президентов обеих стран мудрых действий, которые позволят не обострять отношения.

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что решение Киева не направлено против поляков. Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отметил, что бурная реакция в Польше является досадной, ведь противоречит общей тенденции к урегулированию сложных вопросов в украинско-польских отношениях.

