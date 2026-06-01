В Украине мужчина скупился в магазине на 88 000 гривен: он придумал хитрую схему, чтобы не платить

Мужчина придумал схему, как "бесплатно" получить стройматериалы

Снятинский районный суд Ивано-Франковской области вынес приговор в уголовном производстве в отношении местного жителя, который придумал схему, как скупаться в магазине и не платить.

Мужчина дважды приходил в магазин и забирал дорогие стройматериалы, оформляя их на вымышленного покупателя.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина скупался в магазине и не платил — что он придумал

Как установил суд при изучении материалов дела, события разворачивались в начале этого года в городе Снятин. 16 января 2026 года примерно в 10:00 часов утра ранее несудимый уроженец поселка Чернелица пришел в строительный магазин, принадлежащий местному предпринимателю. Руководствуясь корыстным мотивом, мужчина решил бесплатно разжиться ценной продукцией.

Злоумышленник обратился к менеджеру магазина и уверенно предоставил ему полностью вымышленные данные относительно личности настоящего покупателя и условий дальнейшего расчета за товар. Поверив клиенту на слово, работник без возражений выдал ему крупную партию электричества на общую сумму 49 196 гривен.

На следующий день, 17 января 2026 года, он снова переступил порог того самого строительного магазина. Действуя по уже проверенной схеме и руководствуясь единым криминальным умыслом, мужчина повторно ввел в заблуждение того самого менеджера. Он снова рассказал о своих условиях оплаты и беспрепятственно забрал очередную солидную партию товаруще на 38 500 гривен убытков для предпринимателя.

Всего за два дня ловкий покупатель обманул владельца бизнеса на общую сумму 87 696 гривен.

Что рассказал подсудимый

Правоохранители быстро разоблачили мошенника, а главным доказательством в производстве стали записи с камер видеонаблюдения, которые изъяли из магазина и подшили к материалам дела как вещественное доказательство. Оценив неоспоримые доказательства своей вины, подсудимый в присутствии своего адвоката написал официальное заявление. В нем он полностью признал виновность, согласился со всеми обстоятельствами расследования и дал добровольное согласие на упрощенное рассмотрение дела без личного присутствия в зале суда. Потерпевший предприниматель также не возражал против быстрого финала дела.

Назначая вид наказания, суд учел, что мужчина официально не работает, не женат и никого не имеет на иждивении. Вместе с тем, за время проживания в Чернелице он характеризуется сугубо с положительной стороны: хорошо ведет себя в общественных местах, не злоупотребляет спиртным и ранее не имел проблем с законом. Единственным и главным смягчающим обстоятельством суд признал его искреннее раскаяние. Отягчающих факторов криминалисты не нашли.

Приговор суда

Суд постановил:

Признать подозреваемого в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 39 100 гривен. Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в силу не избирать.

Поскольку приговор выносили в упрощенном порядке, он имеет жесткие ограничения по обжалованию — осужденный не сможет оспорить установленные следствием обстоятельства или факт отсутствия участников на процессе. Апелляция по другим основаниям может быть подана в Ивано-Франковский апелляционный суд в течение тридцати дней.

