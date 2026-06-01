Тренер Верховена прокомментировал критику в адрес Усика после победы над кикбоксером

Питер Фьюри, тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена, поделился мыслями о поражении своего подопечного от чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Он заступился за украинца, который столкнулся со шквалом критики из-за якобы неубедительной победы над кикбоксером.

По его словам, будь Усик на самом деле в плохой форме, то Верховен бы его нокаутировал, а не наоборот.

"Никто не знает наших бойцов. Все считают себя экспертами, у каждого есть свой взгляд на бой. И дело в том, что никто не давал Рико шансов, но поскольку он хорошо показал себя, все говорят: "О, Усик уже не тот". Он показал свой лучший бой в карьере, нокаутировав Дюбуа, а Даниель снова завоевал титул чемпиона мира. Однако вдруг Усик уже не тот.

Многие эксперты не могут признать свои ошибки и ищут оправдания. Это факты. Суть в том, что у Усика был очень тяжелый тренировочный лагерь. Послушайте, будь Усик уже не тем, то Рико его нокаутировал бы. Любого менее сильного бойца, любого другого супертяжеловеса он бы нокаутировал. Усик показал свой класс именно тогда, когда это было наиболее необходимо.

Послушайте, Рико допустил ошибку, а Усик воспользовался ею. Это единственная его ошибка, за которую он поплатился. Так что это было блестяще", — сказал Фьюри в комментарии Boxing King Media.

В ночь на 24 мая Усик в египетском городе Гиза победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.

Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

После победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.

В свою очередь, Кабаел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

